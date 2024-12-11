قبل أيام من انطلاق "خليجي 26".. إقالة مدرب منتخب قطر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الأربعاء إنهاء ارتباطه بالإسباني ماركيز لوبيز مدرب المنتخب الأول، وتعيين مساعده ومواطنه لويس غارسيا خلفا له.

ونشر الاتحاد القطري تدوينة على حسابه في منصة "إكس" قدم خلالها الشكر للمدرب الإسباني "على الجهود الكبيرة والإنجازات التي حققها خلال فترة إشرافه على تدريب منتخبنا الوطني، كل التوفيق لك في مسيرتك".

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وأوضح في بيان مقتضب "الاتفاق على تكليف الإسباني لويس غارسيا مدربا جديدا للعنابي، في كأس الخليج 26 في الكويت".

وأشار البيان إلى أن غارسيا المدرب الأسبق لنادي إسبانيول أعرب عن امتنانه للاتحاد وللمدرب السابق على إتاحة الفرصة له لقيادة المنتخب القطري خلال كأس الخليج التي ستقام خلال الفترة ما بين 21 كانون الأول الحالي حتى الثالث من كانون الثاني المقبل. (روسيا اليوم)