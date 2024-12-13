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رياضة
رغم الخلافات السابقة.. فينيسيوس وبيكيه يجتمعان سراً!
Lebanon 24
13-12-2024
|
23:00
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التقى البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بالإسباني جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة السابق، بشكل سري رغم مشاداتهما السابقة في مباريات الغريمين قبل اعتزال الأخير كرة القدم، بحسب التقارير.
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وشهدت مباراة ريال مدريد أمام غريمه برشلونة، في آذار 2020، مشادة كلامية بين فينيسيوس وبيكيه، إذ كشفت صحيفة "ماركا" حينها أن بيكيه ثار في وجه فينيسيوس خلال اللقاء، بعدما سقط لاعب ريال مدريد للحصول على ركلة جزاء، إذ قال له:" ما الخطأ معك؟ هل أنت مجنون؟ أنا لم ألمسك".
وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن الثنائي اجتمع في مطعم بحي سالامانكا بالعاصمة الإسبانية، من دون ذكر السبب الحقيقي لهذا الاجتماع السري.
وأضاف التقرير: من الصعب معرفة سبب الاجتماع بين بيكيه وفينيسيوس، لكن من المرجح أن يكون سبب اللقاء هو دوري الملوك، الذي يقوده مدافع برشلونة وإسبانيا السابق، والذي قد يخطط لاستخدام لاعب ريال مدريد للترويج للبطولة في البرازيل. (العربية)
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