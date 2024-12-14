Advertisement

رياضة

في لقاء فولهام.. صلاح على موعد مع تحقيق إنجاز جديد

Lebanon 24
14-12-2024 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1292675-638697901481295443.png
Doc-P-1292675-638697901481295443.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبحث النجم المصري محمد صلاح عن تحقيق رقم مميز خلال مباراة فريقه ليفربول ضد ضيفه فولهام مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، فإن صلاح سيكون على موعد مع هدف مئوي حال هز شباك فولهام على ملعب "أنفيلد" اليوم.

وسبق أن سجل صلاح 99 هدفا في 140 مباراة خاضها على أرض الفرق التي لعب بألوانها في الدوري الإنكليزي الممتاز (هدفان مع تشيلسي و97 هدفا مع ليفربول).

وإذا سجل صلاح هدفا اليوم السبت، فسيصبح ثامن لاعب يسجل 100 هدف أو أكثر على أرض فريقه في الدوري الإنكليزي.

كما سيصبح صلاح رابع أسرع لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد آلان شيرار (91 مباراة)، وتييري هنري (113 مباراة)، وسيرجيو أغويرو (125 مباراة). (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2024-12-14
13:30 | 2024-12-14
09:00 | 2024-12-14
07:00 | 2024-12-14
04:00 | 2024-12-14
03:00 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24