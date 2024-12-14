في لقاء فولهام.. صلاح على موعد مع تحقيق إنجاز جديد

يبحث النجم المصري محمد صلاح عن تحقيق رقم مميز خلال مباراة فريقه ليفربول ضد ضيفه فولهام مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

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وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، فإن صلاح سيكون على موعد مع هدف مئوي حال هز شباك فولهام على ملعب "أنفيلد" اليوم.وسبق أن سجل صلاح 99 هدفا في 140 مباراة خاضها على أرض الفرق التي لعب بألوانها في الدوري الإنكليزي الممتاز (هدفان مع تشيلسي و97 هدفا مع ليفربول).وإذا سجل صلاح هدفا اليوم السبت، فسيصبح ثامن لاعب يسجل 100 هدف أو أكثر على أرض فريقه في الدوري الإنكليزي.كما سيصبح صلاح رابع أسرع لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد آلان شيرار (91 مباراة)، وتييري هنري (113 مباراة)، وسيرجيو أغويرو (125 مباراة). (روسيا اليوم)