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رياضة
قاسم باشا يستعيد نغمة انتصاراته بالفوز على أيوب سبور
Lebanon 24
14-12-2024
|
23:00
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استعاد فريق قاسم باشا نغمة انتصاراته مجددا في الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ"، بالفوز على ضيفه أيوب سبور بهدفين نظيفين، الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة السادسة عشرة للمسابقة.
سجل ثنائية أصحاب الأرض الكرواتي جوسيب بريكالو بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57، وأضاف زميله التشيكي أنتونين باراك الهدف الثاني في الدقيقة 82 من تسديدة مماثلة.
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ويعد هذا الفوز الأول لقاسم باشا بعد هزيمة وتعادلين في آخر 3 جولات، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد أيوب سبور عند 26 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.
وفي مباراة أخرى، أوقف فريق بودروم سبور سلسلة نتائجه السلبية التي امتدت 7 مباريات متتالية، وفاز على ضيفه سيواس سبور بهدفين نظيفين، سجلهما الألباني تاولانت سيفيري، والبلغاري زدرافكو ديميتروف من ركلة جزاء في الدقيقتين 48، 76.
وشهد اللقاء إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الصربي أوروس راداكوفيتش مدافع سيواس سبور في الدقيقة 74 بعد عرقلته جوكدينيز بيرقدار لاعب بودروم سبور داخل منطقة الجزاء.
ورفع بودروم سبور، الذي خسر خمس مباريات وتعادل في اثنتين خلال آخر 7 لقاءات، رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد سيواس سبور عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا.
(الاناضول)
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