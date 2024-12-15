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رياضة
إلغاء حفلة أعياد الميلاد لموظفي ليفربول.. ما السبب؟
Lebanon 24
15-12-2024
|
16:00
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إختفل نادي ليفربول بأعياد الميلاد مع موظفيه في كاتدرائية بوسط المدينة إلا أنها انتهت مبكرا بعد مخاوف تعاطي مخدرات أثناء المناسبة.
واستأجر ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، كاتدرائية عمرها 120 عاما لاستضافة حفلة أعياد الميلاد لموظفيه الذين بلغ عددهم 500 شخص يوم الخميس الماضي.
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وخلال الحفل، سقط أحد الموظفين مغشيا عليه وبعد تلقيه الإسعافات اللازمة بدأ أفراد الأمن حملة بحث في الموقع خلصت إلى إيجاد أدوات متعلقة بالمخدرات في دورات المياه.
وبعد دخول أفراد الأمن قرر النادي إنهاء الحفلة مبكرا فيما علق مسؤولون: "لا نسمح لاستخدام أي مواد غير قانونية في مواقعنا ومناسباتنا ونشكر أفراد الأمن لسرعة التصرف واحترافية التعامل مع الحالة الطارئة".
ولم يحضر أرني سلوت مدرب ليفربول أو أي من لاعبيه الحفل المذكور. (العربية)
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