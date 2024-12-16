18
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
النسخة الجديدة من كأس الأندية العربية 2025.. السعودية تُشارك بفريقين
Lebanon 24
16-12-2024
|
02:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد الاتحاد العربي لكرة القدم، للإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة من بطولة كأس الأندية العربية، والتي ستشهد مشاركة فريقين من السعودية.
وأفاد موقع goal، بأن الاتحاد العربي بصدد إعلان البطولة الجديدة، والتي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة، خلال شهر يوليو 2025، بمشاركة أبطال أندية الدوريات العربية، فضلا عن النصر، باعتباره حامل لقب النسخة الماضية.
Advertisement
وتوج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب نهائي سعودي خالص، حقق خلاله فوزا على الهلال بنتيجة (2-1)، في مباراة امتدت للوقت الإضافي، فيما توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بجائزة هداف البطولة، برصيد 6 أهداف، وفاز الصربي سيرجي سافيتش، لاعب الهلال، بجائزة أفضل لاعب.
ويشهد دوري روشن السعودي، سباقا شرسا على صدارة المسابقة، بعد مرور 13 جولة، بين الاتحاد، الذي يتصدر الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الهلال، حامل اللقب، فيما يأتي القادسية في المركز الثالث بـ28 نقطة، ثم النصر رابعا بـ25 نقطة، بينما يحتل الأهلي والشباب المركزين الخامس والسادس، برصيد 23 نقطة.
ويأتي الترجي التونسي والرشيد العراقي، في صدارة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة العربية عبر تاريخها، برصيد 3 ألقاب، فيما يتقاسم الوصافة التاريخية، أندية الهلال والشباب والاتفاق السعوديين، والصفاقسي التونسي والرجاء المغربي ووفاق سطيف الجزائري، ببطولتين.
وسبق للبطولة العربية أن شهدت تتويج عدد من الأندية السعودية، وهي الهلال في نسختي 1994 و1995، والشباب في 1992 و1999، والاتفاق في 1984 و1988، والاتحاد في 2005، والأهلي في 2002، والنصر في 2023.(روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
من داخل طائرتها الخاصة.. ممثلة شهيرة: شكراً للسعودية (صورة)
Lebanon 24
من داخل طائرتها الخاصة.. ممثلة شهيرة: شكراً للسعودية (صورة)
08:28 | 2024-12-15
15/12/2024 08:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
11:00 | 2024-12-15
15/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في كواليس حفله بالرياض.. غزل وحضن بين ناصيف زيتون وفنانة شهيرة (فيديو)
Lebanon 24
في كواليس حفله بالرياض.. غزل وحضن بين ناصيف زيتون وفنانة شهيرة (فيديو)
09:19 | 2024-12-15
15/12/2024 09:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر لسكان كسروان والمتن وبيروت.. استعدّوا لتقنين قاس في المياه
Lebanon 24
خبر لسكان كسروان والمتن وبيروت.. استعدّوا لتقنين قاس في المياه
07:36 | 2024-12-15
15/12/2024 07:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تفجيرات واغتيالات.. سرّ قوي جداً يُكشف عن "نظام الأسد"!
Lebanon 24
تفجيرات واغتيالات.. سرّ قوي جداً يُكشف عن "نظام الأسد"!
10:00 | 2024-12-15
15/12/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
00:35 | 2024-12-16
ثاني هزيمة على التوالي.. برشلونة يسقط على ملعبه أمام ليغانيس
23:00 | 2024-12-15
أتلتيكو مدريد يحقق فوزًا صعبًا على خيتافي
16:00 | 2024-12-15
إلغاء حفلة أعياد الميلاد لموظفي ليفربول.. ما السبب؟
14:00 | 2024-12-15
معلومات تكشف.. هذا هو سبب اهتمام غوارديولا ببوغبا
13:11 | 2024-12-15
منتخب لبنان لكرة القدم جدد فوزه على الكويت في الدوحة
10:10 | 2024-12-15
بعد تعادل ريال مدريد مع رايو فايكانو في الدوري الإسباني.. كيف علق أنشيلوتي؟
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
16/12/2024 11:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
16/12/2024 11:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
16/12/2024 11:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24