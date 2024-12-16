النسخة الجديدة من كأس الأندية العربية 2025.. السعودية تُشارك بفريقين

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يستعد الاتحاد العربي لكرة القدم، للإعلان عن تفاصيل النسخة الجديدة من بطولة كأس الأندية العربية، والتي ستشهد مشاركة فريقين من السعودية.وأفاد موقع goal، بأن الاتحاد العربي بصدد إعلان البطولة الجديدة، والتي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة، خلال شهر يوليو 2025، بمشاركة أبطال أندية الدوريات العربية، فضلا عن النصر، باعتباره حامل لقب النسخة الماضية.وتوج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب نهائي سعودي خالص، حقق خلاله فوزا على الهلال بنتيجة (2-1)، في مباراة امتدت للوقت الإضافي، فيما توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بجائزة هداف البطولة، برصيد 6 أهداف، وفاز الصربي سيرجي سافيتش، لاعب الهلال، بجائزة أفضل لاعب.ويشهد دوري روشن السعودي، سباقا شرسا على صدارة المسابقة، بعد مرور 13 جولة، بين الاتحاد، الذي يتصدر الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الهلال، حامل اللقب، فيما يأتي القادسية في المركز الثالث بـ28 نقطة، ثم النصر رابعا بـ25 نقطة، بينما يحتل الأهلي والشباب المركزين الخامس والسادس، برصيد 23 نقطة.ويأتي الترجي التونسي والرشيد العراقي، في صدارة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة العربية عبر تاريخها، برصيد 3 ألقاب، فيما يتقاسم الوصافة التاريخية، أندية الهلال والشباب والاتفاق السعوديين، والصفاقسي التونسي والرجاء المغربي ووفاق سطيف الجزائري، ببطولتين.وسبق للبطولة العربية أن شهدت تتويج عدد من الأندية السعودية، وهي الهلال في نسختي 1994 و1995، والشباب في 1992 و1999، والاتفاق في 1984 و1988، والاتحاد في 2005، والأهلي في 2002، والنصر في 2023.(روسيا اليوم)