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رياضة

نجم ليفربول يطلب المساواة بصلاح.. ويحدد شروطه للبقاء مع الريدز

Lebanon 24
17-12-2024 | 10:06
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اصطدمت إدارة ليفربول بعقبة جديدة خلال مفاوضاتها لتجديد عقد الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد المرغوب في ريال مدريد والذي ينتهي عقده الصيف المقبل.
 
ويعيش أبرز 3 لاعبين في ليفربول محمد صلاح، وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك، في أزمة حقيقية إذ ستنتهي عقودهم مع الريدز في صيف 2025 أي نهاية الموسم الحالي ولا يوجد أي اتفاق بين لاعبي ليفربول المذكورين من جهة ومسؤولي النادي من جهة أخرى فيما يخص تمديد إقامتهم في ملعب "الأنفيلد".
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وذكرت صحيفة "ذا صن" أن هناك فجوة كبيرة بين العرض الذي قدمه ليفربول وبين مطالب اللاعب الإنجليزي موضحة أن مسؤولي ليفربول عرضوا على اللاعب زيادة قدرها 70 ألف جنيه إسترليني على راتبه الأسبوعي الحالي البالغ 180 ألف جنيه إسترليني وذلك بمقتضى عقد جديد لمدة 5 سنوات.

وأشارت إلى أنه بالرغم من ذلك فإن أرنولد يتمسك بالحصل على 350 ألف جنيه إسترليني لمضاهاة الراتب الحالي للنجم المصري محمد صلاح. (روسيا اليوم)
 
 
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