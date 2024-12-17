بونماتي تحتفظ بلقب أفضل لاعبة

Advertisement

حصلت أيتانا بونماتي على جائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2024.ومن خلال الاحتفاظ باللقب الذي فازت به للمرة الأولى العام الماضي، أصبحت نجمة إسبانيا وبرشلونة اللاعبة السادسة فقط - بعد ميا هام، وكارلي لويد، ومارتا، وبيرجيت برينز، وزميلتها في الفريق أليكسيا بوتيلاس - التي تفوز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعبة في كرة القدم للسيدات أكثر من مرة.واستمتعت بونماتي بموسم آخر حافل بالألقاب لكل من النادي والمنتخب الوطني حيث سجلت هدفًا في المباراة النهائية عندما فازت إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية للسيدات، وكررت هذا الإنجاز على مستوى النادي مع برشلونة عندما فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات. (fifa)