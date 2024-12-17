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رياضة

حول مستقبله مع مانشستر يونايتد.. راشفورد "يفجر مفاجأة"

Lebanon 24
17-12-2024 | 23:00
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أعلن  مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماركوس راشفورد أنه مستعد لخوض تجربة جديدة، إذ ألمح إلى أنه قد يغادر أسوار "أولد ترافورد".

وفي تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، قال راشفورد: "بالنسبة لي شخصيا أعتقد أنني جاهز لتحدي جديد والخطوات التالية، عندما أرحل، لن أحمل أي مشاعر سلبية تجاه مانشستر يونايتد، هذه هي شخصيتي".
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وأضاف: "إذا كنت أعلم أن الموقف سيء بالفعل، فلن أزيد الأمر سوءاً، لقد رأيت كيف رحل لاعبون آخرون في الماضي، عندما أغادر سأقدم بيانا".

وأوضح المهاجم البالغ من العمر 27 عاما: "لقد قطعت نصف مسيرتي المهنية، لا أتوقع أن أصل إلى ذروة مستواي الآن، لقد أمضيت 9 سنوات حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز وهذا علمني الكثير، وساعدني على النمو كلاعب وكشخص".

وتابع: "لذا، لا أشعر بأي ندم على ما فعلته خلال السنوات التسع الماضية، ولن أشعر بأي ندم في المستقبل لأنني أتعامل مع الأمور يوما بيوم، وأحيانا تحدث أشياء سيئة، وأحياناً تحدث أشياء جيدة، أحاول فقط الحفاظ على توازن جيد".

وحول استبعاده عن قائمة فريق "الشياطين الحمر" خلال مواجهة مانشستر سيتي، الأحد الماضي، قال ماركوس راشفورد: "من المحبط أن أغيب عن مباراة الديربي، لكن هذا حدث، لقد فزنا بالمباراة، لذا دعونا نمضي قدما".

وأضاف: "هذا الأمر مخيب للآمال، ولكنني شخص قادر على التعامل مع النكسات مع تقدمي في السن، ماذا سأفعل حيال ذلك؟ سأجلس وأبكي؟..أم سأبذل قصارى جهدي في المرة المقبلة التي أكون فيها متاحا". (سي ان ان)
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