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رياضة

باريس سان جيرمان يعود بفوز مثير من ميدان موناكو

Lebanon 24
18-12-2024 | 17:41
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عاد باريس سان جيرمان بفوز مثير من أرض مستضيفه موناكو (4-2) الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة السادسة عشرة بالدوري الفرنسي لكرة القدم.
افتتح ديزيريه دويه التسجيل للنادي الباريسي (24) وأدرك المغربي الياس بن صغير التعادل لأصحاب الأرض (53) من ركلة جزاء.
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وفي الدقيقة 60 منح السويسري بريل إمبولو التقدم لموناكو، لكن باريس سان جيرمان تمكن من إحراز هدف التعادل عبر عثمان ديمبيلي (64) قبل أن يوقع البديل البرتغالي غونسالو راموس على الهدف الثالث لباريس سان جيرمان قبل 7 دقائق من نهائية الوقت الأصلي (83) من المباراة، ويضيف ديمبيلي الرابع في الوقت المحتسب بديلاً عن ضائع (90+7).

وعزّز باريس سان جيرمان موقعه في المركز الأول برصيد 40 نقطة، في حين تجمّد رصيد موناكو عند 30 نقطة في المركز الثالث.
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