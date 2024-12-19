هاتريك جيسوس يمنح آرسنال بطاقة نصف نهائي كأس الرابطة

قاد اللاعب البرازيلي غابريال جيسوس فريقه آرسنال إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية بتسجيله هاتريك أمام كريستال بالاس (3-2) مساء اليوم الأربعاء في الدور ربع النهائي.

وسجّل جيسوس أهدافه في الدقائق 54 و73 و81، في حين سجّل الفرنسي جان فيليب ماتيتا (4) وإدوارد نكيتيا (85) هدفي كريستال بالاس. (بي إن سبورتس)

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