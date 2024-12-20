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رياضة
بذكريات ميسي.. بشرى لبرشلونة
Lebanon 24
20-12-2024
|
02:00
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يستعد برشلونة لملاقاة ضيفه أتلتيكو مدريد، بعد غدٍ السبت، في المباراة المُقررة إقامتها على أرضية ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي، ضمن الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".
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ويدخل البارسا مواجهة السبت، وفي رصيده 38 نقطة من 18 مباراة (12 فوزًا، تعادلين، 4 خسائر)، مُحتلًا المركز الأول بترتيب الليغا، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الثاني، ونقطة واحدة عن ريال مدريد الثالث، علمًا أن الأتلتي والريال خاضا لقاءً أقل.
وأعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا عن الأطقم التحكيمية المُكلفة بإدارة مباريات الجولة الـ18 من الليغا، وقد حصل ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا (38 عامًا) على شرف "حمل الصافرة" بقمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة.
وستكون هذه المرة الأولى التي يدير فيها دي بيرغوس مباراة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الليغا، والثانية في مختلف البطولات بشكل عام، بعد مواجهة الفريقين بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2016-17؛ حيث فاز البارسا بهدفين لواحد، على أرضية ملعب الأتلتي القديم "فيسنتي كالديرون". (winwin)
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