Advertisement

رياضة

بذكريات ميسي.. بشرى لبرشلونة

Lebanon 24
20-12-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1295177-638702708409148041.png
Doc-P-1295177-638702708409148041.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستعد برشلونة لملاقاة ضيفه أتلتيكو مدريد، بعد غدٍ السبت، في المباراة المُقررة إقامتها على أرضية ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي، ضمن الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".
Advertisement

ويدخل البارسا مواجهة السبت، وفي رصيده 38 نقطة من 18 مباراة (12 فوزًا، تعادلين، 4 خسائر)، مُحتلًا المركز الأول بترتيب الليغا، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الثاني، ونقطة واحدة عن ريال مدريد الثالث، علمًا أن الأتلتي والريال خاضا لقاءً أقل.
وأعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا عن الأطقم التحكيمية المُكلفة بإدارة مباريات الجولة الـ18 من الليغا، وقد حصل ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا (38 عامًا) على شرف "حمل الصافرة" بقمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

وستكون هذه المرة الأولى التي يدير فيها دي بيرغوس مباراة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الليغا، والثانية في مختلف البطولات بشكل عام، بعد مواجهة الفريقين بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2016-17؛ حيث فاز البارسا بهدفين لواحد، على أرضية ملعب الأتلتي القديم "فيسنتي كالديرون". (winwin)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2024-12-20
01:00 | 2024-12-20
00:30 | 2024-12-20
00:00 | 2024-12-20
23:30 | 2024-12-19
16:10 | 2024-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24