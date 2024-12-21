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رياضة

أتلتيكو مدريد يُطيح ببرشلونة.. ويتصدر الدوري

Lebanon 24
21-12-2024 | 23:29
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اعتلى أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني بفوزه 2-1، يوم السبت على برشلونة، محققا انتصاره 12 تواليا في كل المسابقات.
 
وسجل للبارسا، بيدري في الدقيقة 30، بينما أحرز هدفي أتلتيكو مدريد، رودريجو دي بول وألكسندر سورلوث في الدقيقتين 60 و(90+6).
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وبعدما حقق انتصاره الأول على ملعب برشلونة منذ 18 عاما، ارتفع رصيد أتليتيكو إلى 41 نقطة، وتتبقى له مباراة واحدة مؤجلة، بفارق ثلاث نقاط أمام الفريق الكتالوني الذي غابت عنه الانتصارات في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

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