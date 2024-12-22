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رياضة

صديقة راشفورد "تهجره" وتلغي متابعته.. ما السبب؟

Lebanon 24
22-12-2024 | 10:30
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تلقى ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، ضربة جديدة بعدما تخلت عنه غريس جاكسون، عارضة الأزياء، وذلك بعد أيام من استبعاده من قائمة فريقه بقيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم واقترابه من الرحيل.
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وكانت تقارير صحفية ذكرت سابقاً أن راشفورد سيرحل عن صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية القادم، بعد استبعاده مؤخراً من المشاركة في مباريات الفريق.

وأقر راشفورد بأن استبعاده من مباراة الديربي من قبل المدرب الجديد البرتغالي روبن أموريم كان "محبطاً... مخيباً للآمال. لكني أيضاً شخص يعرف، مع التقدم في العمر، كيف يتعامل مع النكسات. ماذا سأفعل حيال ذلك؟ هل أجلس وأبكي بشأن ذلك؟ أو أن أبذل قصارى جهدي في المرة القادمة التي أكون فيها متاحا (للعب)".
 
وأفادت صحيفة ديلي ميل، أن غريس جاكسون عارضة الأزياء تركت راشفورد لأنه "لم يكن جادًا بشأن العلاقة"، وذلك بعد أن تواعدا على مدار الأشهر القليلة الماضية، رغم نفي متحدث مقرب من راشفورد الشهر الماضي وجود علاقة بينهما.

وظهرت جاكسون، في الموسم الحادي عشر من أحد أشهر برامج المواعدة هذا العام، وتستعد الآن للظهور في Love Island All Stars، والذي من المقرر أن يبدأ الشهر المقبل، بعد قطع علاقتها مع راشفورد.

وقال مصدر لصحيفة "الصن" البريطانية: أدركت جريس أن ماركوس لم يكن جادًا بشأنها وألغت متابعته على إنستغرام، أدركت أنه لا يوجد مستقبل لذلك قررت قطع العلاقات.

وكان راشفورد في علاقة طويلة الأمد سابقاً مع حبيبة الطفولة لوسيا لوي قبل أن ينفصلا في صيف عام 2023. (العربية)
 
راشفورد
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