2024.. عام التألق لكرة القدم الأفريقية

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إنجازات بارزة في كرة القدم للرجال حافظت الفرق الأفريقية على قوتها، حيث كانت كوت ديفوار ترفع لقب كأس الأمم الأفريقية الثالث على أرضها، رغم التحديات الإدارية والتقلبات في البطولة. ومع أن الجزائر وغانا فشلا في التأهل لمرحلة خروج المغلوب، شهدنا صعود السودان وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ليظهرا بمستوى عالٍ، كما حقق المغرب ميدالية برونزية في الألعاب الأولمبية بعد أداء رائع، ليواصل كتابة فصول تاريخية في كرة القدم.



وفي تصفيات كأس العالم، كانت السودان مفاجأة العام، متفوقة على السنغال، بينما واصل محمد صلاح وتريزيغيه تألقهما مع منتخب مصر، متصدرين قائمة الهدافين. كما سجل جوردان أيو ثلاثية مميزة ضد جمهورية إفريقيا الوسطى، مما عزز من تألق منتخب غانا.



كأس الأمم الأفريقية 2023 دراما ونجاح تحت الأنظار في 2024، شهدت كرة القدم الأفريقية سلسلة من النجاحات البارزة التي تركت بصمتها على المستوى القاري والدولي. من البطولات الكبرى إلى التأهل لكأس العالم والألعاب الأولمبية، كانت هذه السنة بمثابة نقطة فارقة في تاريخ الرياضة في القارة.إنجازات بارزة في كرة القدم للرجال حافظت الفرق الأفريقية على قوتها، حيث كانت كوت ديفوار ترفع لقب كأس الأمم الأفريقية الثالث على أرضها، رغم التحديات الإدارية والتقلبات في البطولة. ومع أن الجزائر وغانا فشلا في التأهل لمرحلة خروج المغلوب، شهدنا صعود السودان وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ليظهرا بمستوى عالٍ، كما حقق المغرب ميدالية برونزية في الألعاب الأولمبية بعد أداء رائع، ليواصل كتابة فصول تاريخية في كرة القدم.وفي تصفيات كأس العالم، كانت السودان مفاجأة العام، متفوقة على السنغال، بينما واصل محمد صلاح وتريزيغيه تألقهما مع منتخب مصر، متصدرين قائمة الهدافين. كما سجل جوردان أيو ثلاثية مميزة ضد جمهورية إفريقيا الوسطى، مما عزز من تألق منتخب غانا.

شهدت البطولة التي استضافتها كوت ديفوار مفاجآت كبيرة، حيث عانى أصحاب الأرض في مرحلة المجموعات قبل أن يتأهلوا بصعوبة. ثم جاءت اللحظة الفارقة في منتصف البطولة عندما تم تغيير المدير الفني، ليحقق الفريق فوزًا مثيرًا ضد السنغال في ربع النهائي قبل أن ينتزع اللقب بعد فوز دراماتيكي على نيجيريا في النهائي.



أبرز صعود في تصنيف الفيفا عام 2024 شهد صعودًا ملحوظًا للعديد من الفرق في تصنيف الفيفا/كوكاكولا، حيث حققت أنغولا أكبر قفزة بترقيها 32 مركزًا لتصل إلى المرتبة 85، بينما شهدت ليبيريا والسودان قفزات مماثلة في التصنيف، مما يعكس تحسن الأداء القاري.



الألعاب الأولمبية: أداء مشرف

على الرغم من أن نهائي كرة القدم الأولمبية كان بين فرق أوروبية، كانت الفرق الأفريقية تبرز في الساحة، حيث تمكن المغرب من الفوز بالميدالية البرونزية، مع أداء مميز من سفيان رحيمي الذي سجل 8 أهداف في البطولة.



إنجازات في كرة الصالات والشاطئية

واصل المغرب هيمنته في كرة الصالات الأفريقية، متوجًا بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي، قبل أن يخسر أمام البرازيل في ربع نهائي كأس العالم. وعلى صعيد كرة القدم الشاطئية، قدمت السنغال أداءً مميزًا في كأس الأمم الشاطئية، وهو ما يعزز من آمالهم في كأس العالم المقبلة.



الكرة النسائية: باربرا باندا تضيء الساحة

كانت باربرا باندا من أبرز الأسماء في كرة القدم النسائية هذا العام، حيث سجلت ثلاثية رائعة ضد أستراليا في الألعاب الأولمبية. كما أظهر جيل جديد من اللاعبات الأفريقيات طموحات كبيرة، من بينهم نعومي إيتو من الكاميرون وشاكيرات موشود من نيجيريا، اللتين قدمتا عروضًا مبهرة في بطولات الشباب.



نجوم 2024: تألق أفريقي عالمي

تألق العديد من اللاعبين هذا العام، مثل أديمولا لوكمان الذي سجل هدفين رائعين ضد الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية، وإبراهيم دياز الذي تألق مع المغرب في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. كما برز سيرهو جيراسي مع شتوتغارت، ليؤكد مكانته كأحد أفضل المهاجمين في الدوري الألماني. (fifa)