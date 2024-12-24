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رياضة
بسبب "الإخفاق الأكبر في التاريخ".. هجوم جديد على ميسي
Lebanon 24
24-12-2024
|
16:00
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قام هيركوليز جوميز مهاجم منتخب الولايات المتحدة السابق بانتقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفًا هزيمة إنتر ميامي أمام أتلانتا يونايتد، بأنها واحدة من أكبر الإخفاقات في تاريخ الدوري الأميركي.
إنتر ميامي دخل موسم 2024 بمجموعة من النجوم على رأسهم ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ونجح في الفوز بدرع المشجعين في الدوري الأميركي للمرة الأولى في تاريخ النادي.
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ولكن الفريق تلقى بعدها صدمة قوية في المراحل الإقصائية من المسابقة، بعدما خرج على يد أتلانتا يونايتد، بالخسارة في مباراتين من أصل 3 مواجهات لعبها الفريق أمام خصمه العنيد.
هذه الخسارة تسببت في حملات من الهجوم على ميسي وإنتر ميامي، وقرر هيركوليز جوميز الانضمام لها في تصريحات عبر بودكاست "ESPN Futbol Americas"، حيث قال:"لقد قاموا بجلب أفضل لاعب على الإطلاق، وهو بالمناسبة الأفضل في الدوري، أعطوه مفاتيح المملكة، وخسر بعدها أمام أتلانتا يونايتد".
وأضاف:"أتلانتا يونايتد كانوا في المركز التاسع، ويقودهم روب فالنتينو الذي لم يعد مدربًا للفريق، خاضوا أمامهم 3 مباريات ولم يتفوقوا على فريق حارسه براد جوزان".
وتابع:"إنها واحدة من أكبر الإخفاقات في تاريخ الدوري الأميركي والجميع يعلم ذلك، كانت لديهم وظيفة واحدة فقط ولم يتمكنوا من القيام بها، ربما تكون من أكبر الإخفاقات في الرياضة بأميركا الشمالية بشكل عام".
جدير بالذكر أن ميسي الذي يبلغ من العمر 37 سنة، يستمتع حاليًا بإجازة مع عائلته وسيعود إلى الملعب قريبًا لخوض الفترة التحضيرية استعدادًا لموسم 2025 مع إنتر ميامي. (goal)
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