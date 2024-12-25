رئيس إيران يصدر عفواً عن علي دائي.. ما الذي فعله اللاعب؟





وبموجب هذه الخطوة، سيتمكن دائي (55 عاما) من العودة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، حسبما ذكرت صحيفة "اعتماد" المقربة من مكتب الرئاسة الثلاثاء.

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وتم حرمان دائي من ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم من قبل السلطات، بعد إظهار دعمه للمتظاهرين خلال الموجة الاحتجاجية الواسعة ضد الحكومة في أيلول 2022، عقب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني التي توفيت في قسم الشرطة عقب القبض عليها، بسبب انتهاك قواعد الزي التي تطبقها الحكومة الإيرانية. أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تعليمات إلى وزير الرياضة برفع العقوبة المفروضة على أسطورة كرة القدم علي دائي.وبموجب هذه الخطوة، سيتمكن دائي (55 عاما) من العودة إلى ممارسة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، حسبما ذكرت صحيفة "اعتماد" المقربة من مكتب الرئاسة الثلاثاء.وتم حرمان دائي من ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم من قبل السلطات، بعد إظهار دعمه للمتظاهرين خلال الموجة الاحتجاجية الواسعة ضد الحكومة في أيلول 2022، عقب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني التي توفيت في قسم الشرطة عقب القبض عليها، بسبب انتهاك قواعد الزي التي تطبقها الحكومة الإيرانية.

واستبعد دائي العودة إلى كرة القدم في أول رد فعل له على قرار العفو، موضحا أنه "غير مهتم". وفقا لتقارير إعلامية، فإن دائي كان يتم اعتباره مرشحا لتولي منصب رئيس اتحاد كرة القدم في إيران، لكنه رفض هذا العرض.

ويعتبر دائي اللاعب الأكثر ظهورا بقيمص منتخب إيران بعد مشاركته في 149 مباراة دولية، وهو ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع المنتخبات الوطنية على مر التاريخ برصيد 109 أهداف، متأخرا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 135 هدفا والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 112 هدفا.



ولعب دائي في ألمانيا مع أندية بايرن ميونيخ وهيرتا برلين وأرمينيا بيلفيلد، بين عامي 1997 و2002. (سكاي نيوز)