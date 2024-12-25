البحرين تكتسح العراق وتتصدر مجموعتها في كأس الخليج

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سجل علي مدن هدفين للمنتخب البحريني في الدقيقتين 38 و47.ورفع منتخب البحرين رصيده بهذا الفوز إلى ست نقاط في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن السعودية، في المركز الثاني، والعراق في المركز الثالث، فيما تأكد خروج منتخب اليمن من منافسات البطولة، حيث يحتل المركز الأخير بدون رصيد من النقاط بعدما خسر أول مباراتين.وحقق المنتخب البحريني الفوز في الجولة الأولى 3-2 على نظيره السعودي، ليصل إلى النقطة السادسة بعد فوزه على العراق، حامل اللقب، وبذلك يضمن تأهله بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة. (العربية)