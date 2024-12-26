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رياضة
يامال يعترف: هذا أصعب مدافع واجهته
Lebanon 24
26-12-2024
|
03:35
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كشف لامين يامال نجم برشلونة، عن أصعب مدافع واجهه حتى الآن، خلال مسيرته الاحترافية.
وقال يامال، خلال تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "ديفيد راوم مدافع قوي وهو أصعب من واجهته".
وأضاف: "في ربع نهائي يورو 2024 أمام المنتخب الألماني، أثبت ديفيد راوم أنه خصم صعب التغلب عليه".
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وكان يامال قد تعرض لإصابة في الكاحل، ويخضع اللاعب لبرنامج علاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية والذي يمكن أن يسرع عملية التعافي. (كووورة)
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