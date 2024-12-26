يامال يعترف: هذا أصعب مدافع واجهته

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كشف لامين يامال نجم برشلونة، عن أصعب مدافع واجهه حتى الآن، خلال مسيرته الاحترافية.وقال يامال، خلال تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "ديفيد راوم مدافع قوي وهو أصعب من واجهته".وأضاف: "في ربع نهائي يورو 2024 أمام المنتخب الألماني، أثبت ديفيد راوم أنه خصم صعب التغلب عليه".وكان يامال قد تعرض لإصابة في الكاحل، ويخضع اللاعب لبرنامج علاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية والذي يمكن أن يسرع عملية التعافي. (كووورة)