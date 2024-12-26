Advertisement

رياضة

كيف يخطط ريال مدريد للميركاتو؟

Lebanon 24
26-12-2024 | 10:51
A-
A+
Doc-P-1297855-638708324100256433.png
Doc-P-1297855-638708324100256433.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سلط تقرير صحفي إسباني، الضوء على خطة ريال مدريد لتدعيم صفوفه، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه مع استبعاد أي ظروف غير متوقعة، لا ينوي النادي إبرام أي صفقات في الميركاتو الشتوي.
Advertisement

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإدارة بدأت التخطيط للموسم المقبل، وتم تحديد المراكز المراد تدعيمها.

وأضافت الصحيفة: "الأولويات التي يرغب النادي في تعزيزها تشمل مركز الظهير الأيمن ولاعب خط الوسط. حاليًا لا توجد خطط للتعاقد مع قلب دفاع، حيث ينتظر النادي تقييم تطور حالة ديفيد ألابا بعد تعافيه من الإصابة، مع إتاحة نصف عام له لاستعادة مستواه".
 
وبجانب الاعتماد على ألابا، أعرب النادي عن رضاه عن الأداء الجيد الذي قدمه اللاعب الصاعد أسينسيو، ويرونه رهانًا واعدًا للمستقبل. كما قام المدرب كارلو أنشيلوتي بتجربة أوريلين تشواميني في مركز قلب الدفاع، وحققت التجربة نتائج إيجابية.

وأشار التقرير، إلى أن الريال قد يضم ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الحالي لدعم الجهة اليسرى من الدفاع.

وحاليًا يتواجد في هذا المركز كل من فيرلاند ميندي وفران جارسيا، ولكن النادي لا يمانع إتمام صفقة ديفيز حال لم يجدد عقده مع البافاري.

ومن بين الأسماء المطروحة منذ فترة لتدعيم مركز الظهير الأيمن يظهر ترينت ألكسندرأرنولد نجم ليفربول، بينما بالنسبة لخط الوسط يبرز كل من مارتين زوبيميندي وفيتينيا كخيارات مفضلة. (كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:01 | 2024-12-26
07:59 | 2024-12-26
06:17 | 2024-12-26
03:35 | 2024-12-26
02:21 | 2024-12-26
00:39 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24