كيف يخطط ريال مدريد للميركاتو؟





وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه مع استبعاد أي ظروف غير متوقعة، لا ينوي النادي إبرام أي صفقات في الميركاتو الشتوي.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن الإدارة بدأت التخطيط للموسم المقبل، وتم تحديد المراكز المراد تدعيمها.



وأضافت الصحيفة: "الأولويات التي يرغب النادي في تعزيزها تشمل مركز الظهير الأيمن ولاعب خط الوسط. حاليًا لا توجد خطط للتعاقد مع قلب دفاع، حيث ينتظر النادي تقييم تطور حالة ديفيد ألابا بعد تعافيه من الإصابة، مع إتاحة نصف عام له لاستعادة مستواه". سلط تقرير صحفي إسباني، الضوء على خطة ريال مدريد لتدعيم صفوفه، خلال الفترة المقبلة.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه مع استبعاد أي ظروف غير متوقعة، لا ينوي النادي إبرام أي صفقات في الميركاتو الشتوي.وأشارت الصحيفة، إلى أن الإدارة بدأت التخطيط للموسم المقبل، وتم تحديد المراكز المراد تدعيمها.وأضافت الصحيفة: "الأولويات التي يرغب النادي في تعزيزها تشمل مركز الظهير الأيمن ولاعب خط الوسط. حاليًا لا توجد خطط للتعاقد مع قلب دفاع، حيث ينتظر النادي تقييم تطور حالة ديفيد ألابا بعد تعافيه من الإصابة، مع إتاحة نصف عام له لاستعادة مستواه".

وبجانب الاعتماد على ألابا، أعرب النادي عن رضاه عن الأداء الجيد الذي قدمه اللاعب الصاعد أسينسيو، ويرونه رهانًا واعدًا للمستقبل. كما قام المدرب كارلو أنشيلوتي بتجربة أوريلين تشواميني في مركز قلب الدفاع، وحققت التجربة نتائج إيجابية.



وأشار التقرير، إلى أن الريال قد يضم ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الحالي لدعم الجهة اليسرى من الدفاع.



وحاليًا يتواجد في هذا المركز كل من فيرلاند ميندي وفران جارسيا، ولكن النادي لا يمانع إتمام صفقة ديفيز حال لم يجدد عقده مع البافاري.



ومن بين الأسماء المطروحة منذ فترة لتدعيم مركز الظهير الأيمن يظهر ترينت ألكسندرأرنولد نجم ليفربول، بينما بالنسبة لخط الوسط يبرز كل من مارتين زوبيميندي وفيتينيا كخيارات مفضلة. (كووورة)