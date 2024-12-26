لمواجهة ليستر سيتي.. إليكم تشكيلة "ليفربول" الرسمية

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وفي ما يلي تشكيلة ليفربول لمواجهة ليستر سيتي:حراسة المرمى: أليسونفي الدفاع: روبرتسون - فان دايك - غوميز – أرنولد.في الوسط: جونز - غرافنبيرخ - ماك اليستر.في الهجوم: خاكبو - نونيز - صلاح.ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة ويتقدم بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه تشيلسي، علما بأن "الريدز" يملك في جعبته مباراة مؤجلة ضد إيفرتون. (العربية)