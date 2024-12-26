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رياضة
لمواجهة ليستر سيتي.. إليكم تشكيلة "ليفربول" الرسمية
Lebanon 24
26-12-2024
|
15:16
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كشف مدرب نادي ليفربول أرني سلوت عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة ضيفه ليستر سيتي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي ما يلي تشكيلة ليفربول لمواجهة ليستر سيتي:
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حراسة المرمى: أليسون
في الدفاع: روبرتسون - فان دايك - غوميز – أرنولد.
في الوسط: جونز - غرافنبيرخ - ماك اليستر.
في الهجوم: خاكبو - نونيز - صلاح.
ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة ويتقدم بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه تشيلسي، علما بأن "الريدز" يملك في جعبته مباراة مؤجلة ضد إيفرتون. (العربية)
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