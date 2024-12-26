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رياضة

خسارة قاسية لـ "مانشستر يونايتد" أمام "ولفرهامبتون"

Lebanon 24
26-12-2024 | 23:00
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شهد نادي مانشستر يونايتد خسارة مؤلمة أمام مضيفه ولفرهامبتون بهدفين دون رد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ومع بداية الثاني، طرد قائد مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز بعد تلقيه إنذارين.
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واستغل ولفرهامبتون النقص العددي الذي عانى منه مانشستر يونايتد، ليكثف هجماته على مرمى أندريه أونانا بأكثر من فرصة مؤكدة للتسجيل.

وتقدم ولفرهامبتون في الدقيقة 58 عبر البرازيلي ماتيوس كونيا من ضربة ركنية نفذها مباشرة في المرمى.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أضاف ولفرهامبتون الهدف الثاني بعد انفراد كونيا من وسط الملعب ليمرر إلى الكوري هوانغ هي-تشان ليسدد في المرمى الخالي. (العربية) 
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