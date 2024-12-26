خسارة قاسية لـ "مانشستر يونايتد" أمام "ولفرهامبتون"

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وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ومع بداية الثاني، طرد قائد مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز بعد تلقيه إنذارين.واستغل ولفرهامبتون النقص العددي الذي عانى منه مانشستر يونايتد، ليكثف هجماته على مرمى أندريه أونانا بأكثر من فرصة مؤكدة للتسجيل.وتقدم ولفرهامبتون في الدقيقة 58 عبر البرازيلي ماتيوس كونيا من ضربة ركنية نفذها مباشرة في المرمى.وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أضاف ولفرهامبتون الهدف الثاني بعد انفراد كونيا من وسط الملعب ليمرر إلى الكوري هوانغ هي-تشان ليسدد في المرمى الخالي. (العربية)