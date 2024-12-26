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رياضة

في القرن 21.. ثالث أسوأ عام لبرشلونة!

Lebanon 24
26-12-2024 | 23:30
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سلط تقرير صحفي، الضوء على الأرقام السيئة التي عانى منها برشلونة، على أرضه بملعب لويس كومبانيس الأولمبي، خلال عام 2024.

وأنهى البلوغرانا، هذا العام، بخسارة قاتلة على أرضه ضد أتلتيكو مدريد، بنتيجة 1-2 في الدوري الإسباني.
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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الهزائم الخمس التي تعرض لها البارسا في 2024 على ملعب مونتغويك، جعلت هذا العام، هو ثالث أسوأ عام للبارسا على أرضه في القرن 21.

وأوضحت "سجل برشلونة رقما قياسيا غير مسبوق على أرضه حتى الآن في هذا القرن. فقط في 2003 خسر 7 مباريات، وفي 2021 خسر 6 مباريات في معقله". 

ويحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة من 19 مباراة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد (18 مباراة) ونقطتين عن الوصيف ريال مدريد (18 مباراة). (كووورة)
 
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