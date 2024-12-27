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رياضة

بالصور.. الضباب يلف مباراة ليفربول وليستر

Lebanon 24
27-12-2024 | 01:25
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اجتاح الضباب لقاء ليفربول ضد ضيفه ليستر سيتي، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت هناك بعض الأنباء المتداولة قبل المباراة بساعات، تتعلق بإمكانية تأجيل اللقاء بسبب أحوال الطقس والضباب الذي كان يهدد رؤية اللاعبين داخل أرض الملعب.

وبالفعل، بعد عدة دقائق من انطلاق المباراة، ظهر الضباب جليا في الأجواء، وانعدمت الرؤية قليلا بالنسبة لبعض المشجعين.

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ونشرت شبكة "بليتشر ريبورت" صورا تظهر الضباب وهو يحيط بأرض الملعب، لكن ذلك لم يدفع الحكم لإيقافها.

 
وقلب ليفربول تخلفه بهدف أمام ضيفه ليستر سيتي إلى فوز بنتيجة 3-1، وبادر فريق ليستر سيتي لافتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه الغاني جوردان أيو في الدقيقة الـ6، قبل أن يرد "الريدز" بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها الهولندي كودي جاكبو والإنجليزي كورتيس جونز والمصري محمد صلاح في الدقائق 45 و49 و82 تواليا.
وعزز ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة متقدما بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه تشيلسي، علما بأن "الريدز" يملك في جعبته مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، فيما توقف ليستر عند 14 نقطة في المركز 18. (روسيا اليوم)

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