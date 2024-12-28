مباراة مصيرية.. السعودية ضد العراق اليوم وهذه حسابات التأهل

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في مباراة مصيرية، يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العراقي اليوم السبت لتحديد هوية المنتخب الذي سيرافق البحرين إلى نصف نهائي بطولة "خليجي 26".وتعطى صفارة انطلاق المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية على ملعب "جابر الأحمد الدولي" في الكويت.ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، خلف منتخب البحرين المتصدر بست نقاط والمتأهل سلفا، وأمام العراق الثالث الذي يملك في رصيده ثلاث نقاط أيضا، بينما يقبع المنتخب اليمني في المركز الرابع الأخير برصيد خال من النقاط وفقد كل فرصه في التأهل.ويكفي المنتخب السعودي التعادل بأي نتيجة لخطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لـ"خليجي 26"، في حين سيكون على العراق حامل اللقب حتمية الفوز لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب.وتشير لائحة البطولة إلى أنه في حال تساوي النقاط والفوارق بالأهداف بين منتخبين أو أكثر، سيتم النظر إلى الأكثر تسجيلا.وسجل الأخضر السعودي في مباراته الأولى أمام البحرين هدفين واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف، قبل أن يسجل ثلاثة أهداف أمام اليمن وتستقبل شباكه هدفين.أما العراق، فسجل هدفا في الجولة الأولى أمام اليمن، في حين استقبلت شباكه هدفين أمام البحرين في الجولة الثانية، ليكون وفقا لحسابات فوارق الأهداف -1 هدف للعراق وصفر هدف للسعودية، وهو ما منح المنتخب السعودي الأفضلية وقاده لوصافة المجموعة الثانية ويكفيه التعادل فقط في لقاء الغد للتأهل.(روسيا اليوم)