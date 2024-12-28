منتج تونسي شهير على طاولة عشاء رونالدو!

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تسبب ألبوم صور نشرته حبيبة اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، من احتفالات العائلة بأعياد الميلاد، تفاعل التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت قارورة من زيت الزيتون التونسي على مائدة عشاء الأسرة.وشاركت جورجينا الاحتفالات مع متابعيها على منصة "إنستغرام"، لكن ما لفت انتباه التونسيين، هو تواجد قارورة زيت الزيتون التي تحمل العلامة التجارية التونسية الشهيرة "تيرا دوليسا" على طاولة العشاء.واعتبر متابعون أن استهلاك عائلة رونالدو لزيت الزيتون هو أفضل إشهار وترويج لهذا المنتج الذي تشتهر به بلادهم، بينما عبّر آخرون عن تضامنهم مع صاحب العلامة التجارية، رجل الأعمال عبدالعزيز المخلوفي، الذي يقبع في السجن بتهم فساد.وكتب الناشط عمر العبيدي "رونالدو المعروف بانضباطه وحرصه على صحته، يستهلك زيت الزيتون التونسي، ليؤكد جودته ومكانته كرمز للذوق الرفيع وكمنتج صحي وسليم"، في حين اعتبر الناشط حمزة عرفة، أن ذلك يعدّ "أحسن وأقوى إشهار خاصة أنه يتزامن مع موسم جني الزيتون وإنتاج قياسي للزيت".لكن المدونة زهور كريشان، كتبت تعليقا مخالفا، قالت فيه "لا نحتاج لرونالدو أو غيره للترويج للزيت، هو معروف بجودته، والدليل حصوله على المراتب الأولى في كل المسابقات الدولية للزيت".في المقابل، وصف الناشط محمد اللافي الصورة بـ"المؤلمة"، مشيرا إلى أن "صاحب العلامة التجارية الأفضل في العالم التي أنتجتها أياد تونسية يقبع الآن بالسجن، وتساءل: من المستفيد من سلب حرية رجل في فترة جني محصول الزيتون، هل هذا جزاء كل من يحاول رفع اسم بلاده عاليا؟".وفي السياق ذاته، كتب الناشط جلول خليفة "المؤسف والمحزن والداعي للسخرية أن صاحب العلامة التجارية ومروّج ومسوّق زيت الزيتون التونسي عبدالعزيز المخلوفي يقبع في السجن، والمؤلم أكثر أن سعر الزيت هذا الموسم كارثي وفي أسوأ حالاته، وأن الفلاحين يبيعون محصولهم بالخسارة".(العربية)