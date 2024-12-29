الانتقالات الشتوية.. صلاح وآخرون ينتظرون "قانون بوسمان"





وتسمح لوائح الفيفا للاعبين بالتفاوض مع أندية أخرى قبل انتهاء عقودهم بمدة 6 أشهر دون الرجوع لأنديتهم، وهو ما يطلق عليه "قانون بوسمان".

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ويبدو مستقبل النجم المصري محمد صلاح على المحك في ظل تصدره لائحة هدافي الدوري الإنكليزي والدوريات الخمسة الكبرى ومعه من ليفربول فان دايك وأرنولد. يتوقع أن تشهد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حرية عدد كبيرة من اللاعبين في التعاقد المجاني مع أندية أخرى، على رأسهم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنكليزي.وتسمح لوائح الفيفا للاعبين بالتفاوض مع أندية أخرى قبل انتهاء عقودهم بمدة 6 أشهر دون الرجوع لأنديتهم، وهو ما يطلق عليه "قانون بوسمان".ويبدو مستقبل النجم المصري محمد صلاح على المحك في ظل تصدره لائحة هدافي الدوري الإنكليزي والدوريات الخمسة الكبرى ومعه من ليفربول فان دايك وأرنولد.

ويرغب ليفربول في الاحتفاظ بالثلاثي حتى مع اختلاف مدد التعاقد بحسب حالة كل لاعب لا سيما في ظل تألق الثلاثي بشكل لافت.



كما ينتهي عقد صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين في 2025 والذي لم يحسم مصيره حتى الآن في ظل الإصابات التي عانى منها منذ بداية الموسم.



كما يتوقع أن يمدد توتنهام عقد لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الذي ينتهي في 2025 لينتهي في صيف 2026.



وفي ألمانيا لدى بايرن ميونيخ عقبة تجديد عقود الثلاثي جوشوا كيميتش وليروي ساني وألفونسو ديفيز.



ويخشى البافاري من اهتمام برشلونة بلاعبه كيميتش فضلا عن رغبته في تجديد عقد ساني الذي عانى مؤخرا من الإصابات، أما ألفيس فترغب عدة أندية في التعاقد معه في ظل تألقه اللافت.



كما يرغب بايرن ليفركوزن في الاحتفاظ بلاعبه جوناثان تاه والذي يبدو هو الآخر لديه رغبة في الانتقال إلى برشلونة الإسباني.