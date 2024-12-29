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رياضة

مانشستر سيتي يعود إلى الانتصارات بفوز على ليستر

Lebanon 24
29-12-2024 | 16:00
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استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات بفوزه 2-0 على ليستر سيتي، يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وافتتح سافينيو التسجيل لفريقه في الدقيقة 21، ثم أضاف إرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 74.
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وهذا هو الفوز الأول لمانشستر سيتي بكافة المسابقات منذ الرابع من ديسمبر الجاري أمام نوتنغهام فورست.

ورفع فريق المدرب بيب غوارديولا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز 18.(العربية) 
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