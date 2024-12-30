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رياضة

بعد مسيرة 500 مباراة مع مانشستر.. هذا ما قاله غوارديولا

Lebanon 24
30-12-2024 | 00:00
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قال غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن معاناة فريقه في الفترة الأخيرة تسلط الضوء على الأداء الجيد في معظم مسيرته على مدار 500 مباراة مع الفريق الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على ليستر سيتي 2 - صفر لينهي سلسلة من 5 مباريات بلا فوز في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ليحتفل غوارديولا بالذكرى المئوية الخامسة لمبارياته مع الفريق بسيناريو رائع.
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وقال المدرب الإسباني في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "أنا سعيد للغاية بهذا الكم الكثير من المباريات مع الفريق التي تقاسمتها مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون".
وأضاف "لقد قدم اللاعبون والمدربون الكثير منذ اليوم الأول، وأعلم أن خر 13 أو 14 مباراة لم تكن جيدة حقًا، لكن ما حققناه على مدار السنوات السابقة يسعدنا كثيرا".

وأوضح غوارديولا "إنها مباريات كثيرة ولم أكن أتوقعها عندما وصلت إلى إنكلترا، لقد حققنا الكثير من الأشياء التي ستكون خالدة في الذاكرة للأبد خلال تلك الفترة التي تبدو وكأنها 100 شهر، لقد كانت فترات رائعة وأتمنى أن ننجح في إعادتها مجددا رغم أننا لسنا في حالتنا".
وقال مدرب مانشستر سيتي "لقد كان عاما رائعا، أتحدث عن 12 شهرا بالكامل وليس شهرا ونصف أو شهرين".

وأوضح "لقد وصلنا لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وفزنا بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز الرابع على التوالي، ووصلنا لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، وقدمنا أداء جيدا للغاية".

واختتم غوارديولا تصريحاته "لقد فزنا اليوم على ليستر سيتي، وهو انتصار كان مطلوبا من أجل حالتنا الذهنية والنفسية".

كما أشاد بهالاند، الذي سجل أمام ليستر هدفه الثاني فقط في الدوري الإنكليزي الممتاز في خر ثماني جولات، وكشف أن المهاجم النرويجي احتفل مؤخرا بقدوم مولوده الأول.
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