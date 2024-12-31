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رياضة

كونسيساو: فخور بخوض المغامرة مع ميلان

Lebanon 24
31-12-2024 | 06:44
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أكد سيرجيو كونسيساو، المدير الفني الجديد لميلان، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل قيادة الفريق نحو الانتصارات، بعدما تولى المهمة خلفا للمقال من منصبه باولو فونسيكا.
 
قال كونسيساو في أول تصريحات له بعد توليه قيادة ميلان نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "بالتنظيم الجيد وجودة اللاعبين، سنفعل أشياء جيدة هذا العام".
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وأضاف: "أنا فخور بخوض هذه المغامرة، المشاعر مؤقتة لأن لدينا عملًا يجب القيام به، نحتاج إلى قلب دافئ ورأس هادئ لنبذل قصارى جهدنا ونفوز بالمباريات، هذا ما نريده".
 
وتابع: "نحن نمثل ناديا رائعا على نطاق عالمي، وعلينا أن نكن جديرين بهذا النادي العظيم، ليس لدينا الكثير من الوقت وهذا ليس عذرا أبدا، لكن يجب بذل قصارى جهدنا مع الوقت المتاح لنا حتى يفهم اللاعبون ما يجب عليهم فعله، أولا كأفراد ثم كلاعبين".

وأكمل سيرجيو "لا يوجد خيار آخر، الكلمات مجرد كلمات، أحتاج إلى إثبات نفسي بالنتائج، ولتحقيق هذه الغاية سنحتاج للكثير من العمل، نحن هنا للعمل، وما أريد أن أخبر به الجماهير هو أننا سنعمل بجد كثيرا ونصبح فريقا فائزا، وفريقا يستحق هذا النادي العظيم". (كووورة)
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