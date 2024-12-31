16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كونسيساو: فخور بخوض المغامرة مع ميلان
Lebanon 24
31-12-2024
|
06:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد سيرجيو كونسيساو، المدير الفني الجديد لميلان، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل قيادة الفريق نحو الانتصارات، بعدما تولى المهمة خلفا للمقال من منصبه باولو فونسيكا.
قال كونسيساو في أول تصريحات له بعد توليه قيادة ميلان نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "بالتنظيم الجيد وجودة اللاعبين، سنفعل أشياء جيدة هذا العام".
Advertisement
وأضاف: "أنا فخور بخوض هذه المغامرة، المشاعر مؤقتة لأن لدينا عملًا يجب القيام به، نحتاج إلى قلب دافئ ورأس هادئ لنبذل قصارى جهدنا ونفوز بالمباريات، هذا ما نريده".
وتابع: "نحن نمثل ناديا رائعا على نطاق عالمي، وعلينا أن نكن جديرين بهذا النادي العظيم، ليس لدينا الكثير من الوقت وهذا ليس عذرا أبدا، لكن يجب بذل قصارى جهدنا مع الوقت المتاح لنا حتى يفهم اللاعبون ما يجب عليهم فعله، أولا كأفراد ثم كلاعبين".
وأكمل سيرجيو "لا يوجد خيار آخر، الكلمات مجرد كلمات، أحتاج إلى إثبات نفسي بالنتائج، ولتحقيق هذه الغاية سنحتاج للكثير من العمل، نحن هنا للعمل، وما أريد أن أخبر به الجماهير هو أننا سنعمل بجد كثيرا ونصبح فريقا فائزا، وفريقا يستحق هذا النادي العظيم". (كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر رسالة إسرائيلية لـ"حزب الله".. هل ستعود الحرب؟
Lebanon 24
آخر رسالة إسرائيلية لـ"حزب الله".. هل ستعود الحرب؟
15:00 | 2024-12-30
30/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضّروا.. إليكم حالة طقس "رأس السنة" في لبنان
Lebanon 24
تحضّروا.. إليكم حالة طقس "رأس السنة" في لبنان
11:40 | 2024-12-30
30/12/2024 11:40:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الرواية الكاملة لمقتل اللبنانيين في سوريا.. ورسالة من العائلة إلى "أحمد الشرع"
Lebanon 24
الرواية الكاملة لمقتل اللبنانيين في سوريا.. ورسالة من العائلة إلى "أحمد الشرع"
13:44 | 2024-12-30
30/12/2024 01:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... إسرائيل تبنّت عمليّة إغتيال في الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
رسميّاً... إسرائيل تبنّت عمليّة إغتيال في الضاحية الجنوبيّة
06:32 | 2024-12-31
31/12/2024 06:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تشهد الضاحية ليلاً؟ رعبٌ وقلق!
Lebanon 24
ماذا تشهد الضاحية ليلاً؟ رعبٌ وقلق!
13:36 | 2024-12-30
30/12/2024 01:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
08:56 | 2024-12-31
حادثة غريبة في مباراة "غريمسبي".. هجمة مرتدة سريعة بسبب "طائر النورس"
07:09 | 2024-12-31
في إسبانيا.. "ميسي" يطلق صندوقًا استثماريًا عقاريًا بـ"232 مليون دولار"
03:22 | 2024-12-31
مانشستر يونايتد يصارع من أجل البقاء.. اعتراف مُفاجئ من أموريم
01:12 | 2024-12-31
مُجددا.. القضاء الإسباني يرفض تسجيل برشلونة لأولمو
23:00 | 2024-12-30
مفاجأة.. كونسيساو يواجه ابنه في أول مباراة مع ميلان
16:00 | 2024-12-30
للارتباط بشاب أصغر سناً.. زوجة أسطورة أرسنال تنفصل عنه
فيديو
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
31/12/2024 17:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
31/12/2024 17:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
31/12/2024 17:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24