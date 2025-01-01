محمد صلاح ونجوم ليفربول يدخلون فترة الانتقالات الحرة

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ووفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحق للاعبين بدء المفاوضات مع أندية أخرى عندما يدخلون الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم.



يأتي ذلك في ظل تعثر محادثات التجديد بين الثلاثي وإدارة ليفربول، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول مستقبلهم مع النادي الإنكليزي. مع بداية عام 2025 وانطلاق فترة الانتقالات الشتوية، بات النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وثنائي الفريق فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، في وضع يسمح لهم بالتفاوض مع أي نادٍ للانتقال مجاناً بنهاية الموسم.ووفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحق للاعبين بدء المفاوضات مع أندية أخرى عندما يدخلون الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم.يأتي ذلك في ظل تعثر محادثات التجديد بين الثلاثي وإدارة ليفربول، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول مستقبلهم مع النادي الإنكليزي.

وفي مانشستر سيتي سيكون الثنائي كيفين دي بروين وإلكاي غندوغان قادرين على التفاوض أيضاً، إذ لم يعلن حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز عن تجديد عقديهما حتى الآن.



ولم يجدد الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبذلك يحق له أيضاً التفاوض مع الأندية الأخرى لتحديد مستقبله.



كما دخل أماد ديالو وهاري ماغواير وكريستيان إريكسن، ثلاثي مانشستر يونايتد، الفترة الحرة، ولم يعلن النادي عن تجديد عقد أي منهم حتى الآن.

وفي الدوري الألماني، تتزايد الشكوك بشأن مستقبل ثنائي بايرن ميونخ، جوشوا كيميتش وألفونسو ديفيز، في ظل دخولهما الفترة الحرة وانتهاء عقدهما في يونيو القادم.



ويحظى جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي باهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا مع قرب انتهاء عقده. (العربية)