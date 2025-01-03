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رياضة

"منحوس".. الفيضانات تُغرق منزل هذا اللاعب في رأس السنة

Lebanon 24
03-01-2025 | 13:26
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كان هاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد، من بين مئات الضحايا الذين تأثروا بالفيضانات التي اجتاحت منزله الفاخر في يوم رأس السنة الجديدة، حيث غمرت المياه منزلًا تقدر قيمته بحوالي 5 ملايين دولار أميركي.
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واحتفل ماغواير، البالغ من العمر 31 عامًا، بقدوم العام الجديد بحفل فاخر جمع الأصدقاء والعائلة، وكان من بين الضيوف المدعوين زميله في منتخب إنكلترا وحارس مرمى إيفرتون، جوردان بيكفورد (30 عامًا). ولكن بعد ساعات قليلة من الحفل، استفاق ماغواير ليجد حديقته المجهزة بمناظر طبيعية رائعة مغمورة بالكامل تحت المياه بسبب الأمطار الغزيرة.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن الفيضان الذي ضرب مقاطعة تشيشاير، حيث يقع منزل ماغواير، وصل ارتفاعه إلى 3 أقدام. وبذل ماغواير كل ما في وسعه لمنع المياه من دخول منزله.

من جهته، قال ديف راسل، كبير مسؤولي الإطفاء، إن الفيضانات تسببت في أضرار كبيرة واضطرابات في المنطقة، حيث تم إجلاء حوالي ألف شخص، نصفهم على متن قوارب، من المنازل التي غمرتها المياه.

ويُذكر أن ماغواير قد تعرض لانتقادات مستمرة بسبب الأخطاء التي ارتكبها في المباريات، مما جعل بعض وسائل الإعلام تصفه بـ"اللاعب المنحوس" في عام 2023. (العربية)

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