13
o
بيروت
14
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-2
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"منحوس".. الفيضانات تُغرق منزل هذا اللاعب في رأس السنة
Lebanon 24
03-01-2025
|
13:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كان هاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد، من بين مئات الضحايا الذين تأثروا بالفيضانات التي اجتاحت منزله الفاخر في يوم رأس السنة الجديدة، حيث غمرت المياه منزلًا تقدر قيمته بحوالي 5 ملايين دولار أميركي.
Advertisement
واحتفل ماغواير، البالغ من العمر 31 عامًا، بقدوم العام الجديد بحفل فاخر جمع الأصدقاء والعائلة، وكان من بين الضيوف المدعوين زميله في منتخب إنكلترا وحارس مرمى إيفرتون، جوردان بيكفورد (30 عامًا). ولكن بعد ساعات قليلة من الحفل، استفاق ماغواير ليجد حديقته المجهزة بمناظر طبيعية رائعة مغمورة بالكامل تحت المياه بسبب الأمطار الغزيرة.
وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن الفيضان الذي ضرب مقاطعة تشيشاير، حيث يقع منزل ماغواير، وصل ارتفاعه إلى 3 أقدام. وبذل ماغواير كل ما في وسعه لمنع المياه من دخول منزله.
من جهته، قال ديف راسل، كبير مسؤولي الإطفاء، إن الفيضانات تسببت في أضرار كبيرة واضطرابات في المنطقة، حيث تم إجلاء حوالي ألف شخص، نصفهم على متن قوارب، من المنازل التي غمرتها المياه.
ويُذكر أن ماغواير قد تعرض لانتقادات مستمرة بسبب الأخطاء التي ارتكبها في المباريات، مما جعل بعض وسائل الإعلام تصفه بـ"اللاعب المنحوس" في عام 2023. (العربية)
رياضة
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بين عون وجعجع.. هكذا ستقول السعودية "كلمتها الرئاسية"
Lebanon 24
بين عون وجعجع.. هكذا ستقول السعودية "كلمتها الرئاسية"
05:00 | 2025-01-03
03/01/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان... إليكم بالفيديو من فاز بها
Lebanon 24
أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان... إليكم بالفيديو من فاز بها
09:16 | 2025-01-03
03/01/2025 09:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة العمليّات في سوريا اعتقلت فناناً معروفاً... وهذا ما تقرّر بشأنه اليوم (صورة)
Lebanon 24
إدارة العمليّات في سوريا اعتقلت فناناً معروفاً... وهذا ما تقرّر بشأنه اليوم (صورة)
07:00 | 2025-01-03
03/01/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإفراج عن حفيدة رفعت الأسد وأمها في لبنان.. هذا ما اعترفتا به
Lebanon 24
الإفراج عن حفيدة رفعت الأسد وأمها في لبنان.. هذا ما اعترفتا به
23:36 | 2025-01-02
02/01/2025 11:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمل جديد" تزفّه الإعلامية هدى شديد عن حربها ضدّ السرطان.. خبرٌ سار!
Lebanon 24
"أمل جديد" تزفّه الإعلامية هدى شديد عن حربها ضدّ السرطان.. خبرٌ سار!
14:32 | 2025-01-03
03/01/2025 02:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:43 | 2025-01-03
"رقصة مثيرة مع امرأة" تضع لاعب كرة قدم في ورطة.. من هو؟ (فيديو)
08:41 | 2025-01-03
مدرب ليفربول يثير التكهنات بشأن انتقال أرنولد إلى ريال مدريد
06:09 | 2025-01-03
صادق عمر يقترب من الانتقال إلى فالنسيا
04:00 | 2025-01-03
انطلاق "رالي داكار السعودية 2025" من بيشة بمشاركة عالمية واسعة
03:00 | 2025-01-03
"أكبر خطأ في مسيرتي".. مورينيو يكشف عن هذا الأمر
02:00 | 2025-01-03
"مهزلة".. هكذا هاجم الإعلام الإسباني برشلونة بعد فشل تسجيل أولمو
فيديو
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
04/01/2025 02:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
04/01/2025 02:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
04/01/2025 02:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24