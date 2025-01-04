صلاح يواصل إثارة الشكوك حول مستقبله في ليفربول.. هذا ما قاله

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أكد النجم المصري محمد صلاح مجددا أنه يتوقع مغادرة ليفربول في نهاية الموسم مع عدم تحقيق أي تقدم في تمديد العقد.كما أعرب المهاجم عن رغبته في الفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز.ويتصدر صلاح (32 عاما)، قائمة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 17 هدفا هذا الموسم، لكن بعد دخول الأشهر الستة الأخيرة من عقده، لا يزال مستقبله غير واضح، وبات بوسعه الآن توقيع اتفاقية مع أي ناد آخر للانتقال مجانا في الصيف.وأثناء عطلته العام الماضي، كتب صلاح قائمة أهداف للموسم وهو عازم على القيام بشيء خاص وربع لقب الدوري للمرة الثانية في أيار.وقال لشبكة "سكاي سبورتس": أول شيء كان في القائمة هو الفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز مع ليفربول.وعندما سئل عن السبب، قال: ربما كان السبب هو أننا لم نحتفل باللقب الذي فزنا به بالطريقة التي أردناها.وزاد: لقد انتظرنا هذا اللقب لمدة 30 عاما، وكان الوباء في ذلك الوقت، لم يكن لدينا الوقت للاحتفال به، نأمل أن نتمكن من القيام بذلك مرة أخرى.وأعلن صلاح عدة مرات هذا الموسم أنه سيكون عامه الأخير في "أنفيلد"، وكشف في سبتمبر أن إدارة ليفربول لم تتحدث معه بشأن عقده، وبعد تألقه في الفوز على وست هام 5-0، الأحد الماضي، ذكر أنه ما زال بعيدا عن التجديد.وعندما سئل عما إذا كان يعتقد حقا أن هذا سيكون موسمه الأخير مع النادي، أضاف: نعم حتى الآن، لقد دخلت الأشهر الستة الأخيرة، ولم يحدث أي تقدم، نحن بعيدون كل البعد عن تحقيق أي تقدم، لذا علينا فقط أن ننتظر ونرى ما سيحدث.وسجل صلاح 231 هدفا منذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما في عام 2016، وتوج بدوري أبطال أوروبا في 2019، والدوري الإنكليزي الممتاز في العام التالي.(سكاي نيوز)