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خاص

"ديربي ميلانو" في السعودية: صراعٌ ناري على السوبر الإيطالي

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
04-01-2025 | 04:30
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في واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ كرة القدم الإيطالية، يتواجه عملاقا مدينة ميلانو، "إنتر ميلان" و" إيه سي ميلان"، في نهائي السوبر الإيطالي 2025، الذي يُقام في المملكة العربية السعودية يوم الأثنين المقبل (6 كانون الثاني). المواجهة المرتقبة تعد بمزيد من الحماس والتشويق، حيث يلتقي الفريقان في صراعٍ لا يقبل القسمة على اثنين، من أجل الظفر باللقب الغالي.
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بعد رحلة صعبة في نصف النهائي، نجح "إنتر ميلان" في التغلّب على "أتالانتا" بهدفين نظيفين، فيما تأهل " إيه سي ميلان" بعد انتصار مثير على "يوفنتوس"، ليضرب الفريقان موعدًا في "ديربي ميلانو" الشهير، لكن هذه المرّة على أرضٍ السعودية، التي أصبحت محطّ أنظار عشّاق الكرة الإيطالية في كل أنحاء العالم.

"إنتر" يتجاوز "أتالانتا" في طريقه للنهائي

بدأت مباراة الخميس بين "إنتر" و"أتالانتا" في أجواءٍ متوترة حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم الفرص المحدودة من كلا الفريقين. في الشوط الثاني، وبالتحديد بعد 4 دقائق فقط، أحرز المدافع الهولندي دينزل دومفريس هدف التقدّم لـ "إنتر"، بتسديدةٍ مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء. وواصل "النيراتزوري" تألقه ليضيف دومفريس الهدف الثاني في الدقيقة 61 بتسديدة صاروخية هزت شباك "أتالانتا". ورغم محاولات "فريق الأندلس" للعودة، إلا أن حكم الفيديو المساعد (VAR) ألغى هدفًا للاعب إيدرسون في الدقيقة 72 بسبب التسلل، ليحجز إنتر مكانه في النهائي المرتقب.
"ميلان" يحقق انتصارًا مثيرًا على "يوفنتوس"

وفي مباراة الليلة في نصف النهائي، نجح "إي سي ميلان" في العودة من تأخره أمام "يوفنتوس"، ليحقق فوزًا دراماتيكيًا 2-1، ويضرب موعدًا مع "إنتر" في نهائي السوبر الإيطالي. "يوفنتوس" كان قد تقدّم أولًا بهدفٍ رائع، إلا أن "ميلان" عاد بقوّة وسجّل هدف التعادل قبل أن يحقق هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، ليحجز مقعده في النهائي المرتقب.
مباراة "مثيرة" في انتظارنا..
بعد أن تخطى "إنتر" "أتالانتا" بنجاحٍ، وصعد "ميلان" بجدارة على حساب "يوفنتوس"، يتطلع الجميع إلى مباراة نهائي السوبر الإيطالي التي ستجمع الفريقين في 6 كانون الثاني 2025 على أرضية ملعب "الأول بارك" بالرياض. ستكون المواجهة بين قطبي مدينة ميلانو، "إنتر ميلان" و "إيه سي ميلان"، واحدة من أشرس المباريات في تاريخ السوبر الإيطالي.
كل الأنظار تتجه الآن إلى يوم الاثنين المقبل، حيث سيكون عشّاق كرة القدم على موعد مع نهائي غير عادي بين عمالقة كرة القدم الإيطالية في واحدة من أكثر البطولات إثارة في العالم. الانتظار يطول، والتوتر يتصاعد، فهل يتمكن "إنتر" من الحفاظ على لقب السوبر الإيطالي للعام الرابع على التوالي؟ أم أن "ميلان" سيعود للتتويج بالبطولة بعد غياب طويل؟
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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