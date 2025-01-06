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رياضة

مواجهة مرتقبة على ملعب "كينغدوم أرينا".. الهلال والاتحاد في كأس الملك

Lebanon 24
06-01-2025 | 14:00
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يترقب عشاق كرة القدم السعودية كلاسيكو الهلال والاتحاد، حيث يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك، على ملعب "كينغدوم أرينا".

وتأهل الهلال للدور ربع النهائي في كأس الملك بعد فوزه 4-1 على الطائي في دور الـ16، بينما فاز الاتحاد 2-0 على الجندل.
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والتقى الفريقان 17 مرة في كأس الملك، فاز الاتحاد في سبع مباريات، مقابل 6 انتصارات للهلال، بينما تعادلا أربع مرات. (العربية) 

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