مواجهة مرتقبة على ملعب "كينغدوم أرينا".. الهلال والاتحاد في كأس الملك

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وتأهل الهلال للدور ربع النهائي في كأس الملك بعد فوزه 4-1 على الطائي في دور الـ16، بينما فاز الاتحاد 2-0 على الجندل.والتقى الفريقان 17 مرة في كأس الملك، فاز الاتحاد في سبع مباريات، مقابل 6 انتصارات للهلال، بينما تعادلا أربع مرات. (العربية)