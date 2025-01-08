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رياضة
ديشامب يؤكد رحيله عن منتخب فرنسا عقب مونديال 2026
Lebanon 24
08-01-2025
|
12:30
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أعلن ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي منذ 13 عاما، الأربعاء، أنه سيترك الفريق بعد نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقال المدرب البالغ من العمر 56 عاما، في مقابلة مع قناة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، والذي ينتهي عقده في صيف 2026: "أنا هنا منذ 2012، الخطة هي البقاء حتى عام 2026، عندما ستقام كأس العالم المقبلة".
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وتابع: "بعد ذلك التاريخ، سأغادر، يجب أن أفعل هذا والأمر واضح تماما في ذهني".
وأضاف: "لقد خدمت بنفس الرغبة والشغف لإبقاء المنتخب الفرنسي على أعلى مستوى، عندما تكون النتيجة جيدة، تريد الاستمرار ولكن عليك أيضا أن تعرف كيف تقول توقف".
وواصل: "جئت إلى هنا ليس من أجل تحطيم الأرقام القياسية، بل من أجل القيام بعملي، الشيء الأكثر أهمية هو أن يظل المنتخب الفرنسي في القمة، كما كان الحال لسنوات عديدة".
ولم يجب ديشامب على سؤال حول كيف سيشكل مسيرته بعد كأس العالم، حيث اكتفى بالقول: "هناك حياة بعد كأس العالم، وعلى الرغم من أنني لا أعرف ما سيحدث، إلا أن حياتي القادمة ستكون أكثر متعة"
(الاناضول)
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