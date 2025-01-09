نيمار يعلن عن المونديال الأخير له

أعلن النجم البرازيلي نيمار أنّ كأس العالم 2026 في كرة القدم ستكون الأخيرة له مع منتخب بلاده الذي لم ينجح بعد في حسم تأهله إلى المسابقة الكروية الأعلى في العالم.

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ولتحقيق هدفه الأكبر في مسيرته، سيكون على المنتخب البرازيلي حسم تأهله أولاً إلى النهائيات من بوابة تصفيات أميركا الجنوبية حيث يحتل أبطال العالم خمس مرات المركز الخامس، وأن يُستدعى من قبل المدرب دوريفال جونيور من جديد، حيث يغيب لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي سابقاً عن صفوفه منذ تشرين الأول2023 عندما تعرّض لإصابة قوية أمام الأوروغواي.وسيكون لاعب الهلال السعودي الحالي، قد بلغ سن الـ 34 عندما يحين موعد مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وعاد نيمار إلى الملاعب في تشرين الأول الماضي بعد غياب دام قرابة العام، لكن منذ عودته، لم يشارك سوى في مباراتين ودخل في كلتيهما من مقاعد البدلاء.