14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
نيمار يعلن عن المونديال الأخير له
Lebanon 24
09-01-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن النجم البرازيلي نيمار أنّ كأس العالم 2026 في كرة القدم ستكون الأخيرة له مع منتخب بلاده الذي لم ينجح بعد في حسم تأهله إلى المسابقة الكروية الأعلى في العالم.
ولتحقيق هدفه الأكبر في مسيرته، سيكون على المنتخب البرازيلي حسم تأهله أولاً إلى النهائيات من بوابة تصفيات أميركا الجنوبية حيث يحتل أبطال العالم خمس مرات المركز الخامس، وأن يُستدعى من قبل المدرب دوريفال جونيور من جديد، حيث يغيب لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي سابقاً عن صفوفه منذ تشرين الأول2023 عندما تعرّض لإصابة قوية أمام الأوروغواي.
Advertisement
وسيكون لاعب الهلال السعودي الحالي، قد بلغ سن الـ 34 عندما يحين موعد مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وعاد نيمار إلى الملاعب في تشرين الأول الماضي بعد غياب دام قرابة العام، لكن منذ عودته، لم يشارك سوى في مباراتين ودخل في كلتيهما من مقاعد البدلاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة تهمّكم عن الدولار والليرة.. هذا ما كُشف
Lebanon 24
معلومة تهمّكم عن الدولار والليرة.. هذا ما كُشف
15:27 | 2025-01-08
08/01/2025 03:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار محطة محروقات في سن الفيل
Lebanon 24
بالفيديو... إنفجار محطة محروقات في سن الفيل
08:39 | 2025-01-08
08/01/2025 08:39:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟.. إليكم ما كشفه وزير التربيّة
Lebanon 24
هل ستفتح المدارس أبوابها غداً؟.. إليكم ما كشفه وزير التربيّة
07:50 | 2025-01-08
08/01/2025 07:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن الدولار في لبنان.. هذا ما حصل مساءً (فيديو)
Lebanon 24
آخر خبرٍ عن الدولار في لبنان.. هذا ما حصل مساءً (فيديو)
13:19 | 2025-01-08
08/01/2025 01:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أم لولدين وجدة لحفيد.. ماذا نعرف عن السيدة الأولى المتوقعة "نعمت عون"؟
Lebanon 24
أم لولدين وجدة لحفيد.. ماذا نعرف عن السيدة الأولى المتوقعة "نعمت عون"؟
15:04 | 2025-01-08
08/01/2025 03:04:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:30 | 2025-01-09
توتنهام يُسقط ليفربول ويتفوّق في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة
23:30 | 2025-01-08
برشلونة تجاوز بلباو.. ويلغ نهائي كأس السوبر الإسبانية
23:00 | 2025-01-08
الهولندي باتريك كلويفرت مدربا جديدا للمنتخب الإندونيسي
15:10 | 2025-01-08
مودرن سبورت يصدر بيانا حول مستحقات أحمد رفعت
12:30 | 2025-01-08
ديشامب يؤكد رحيله عن منتخب فرنسا عقب مونديال 2026
09:49 | 2025-01-08
عن استمراره مع برشلونة.. هذا ما قاله يامال
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
09/01/2025 08:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
09/01/2025 08:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
09/01/2025 08:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24