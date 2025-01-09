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رياضة

النهائي المُنتظر.. ريال مدريد يتخطى مايوركا ويضرب موعدًا مع برشلونة

Lebanon 24
09-01-2025 | 23:30
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تخطّى ريال مدريد عقبة منافسه ريال مايوركا في طريقه إلى نهائي كأس السوبر الإسبانية.
وتغلّب "الميرينغي" على مايوركا بثلاثية نظيفة الخميس في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية في جدة السعودية.

وبصم الإنكليزي جود بيلينغهام (63) والسلوفاكي مارتن فالجنت (90+2 بالخطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي رودريغو (90+5) على أهداف الفريق الملكي.
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وبذلك سيواجه ريال مدريد في المشهد الختامي لبطولة كأس السوبر الإسبانية غريمه التقليدي برشلونة.

وكان الفريق الكاتالوني قد أزاح أتليتيك بلباو بفوزه عليه الأربعاء بهدفين نظيفين في نصف النهائي الآخر.

ويطمح فريق العاصمة الإسبانية لأن يحقّق لقبه الرابع عشر في كأس السوبر الإسبانية ليعادل الرقم القياسي في عدد التتويجات بالمسابقة والمسجل باسم الغريم التقليدي برشلونة.  

وسيقام نهائي "السوبر الإسباني" يوم الأحد المقبل في جدّة. (بي إن سبورتس)
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