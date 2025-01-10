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رياضة
احتُجز مع طالبي لجوء وتعرض للتسمم... هذا ما حصل مع ديوكوفيتش خلال إحدى رحلاته
Lebanon 24
10-01-2025
|
01:00
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قال نوفاك ديوكوفيتش في مقابلة نشرتها مجلة "جي كيو"، الخميس، إنه تعرض "للتسمم" أثناء احتجازه في دراما تأشيرة دخول أستراليا للمشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس في 2022.
وألغيت تأشيرة اللاعب الصربي الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى قبل البطولة بعد أيام من الدراما بسبب القواعد المرتبطة بكوفيد-19 لدخول البلاد، وعدم حصوله على التطعيم، واحتجزته السلطات في أحد فنادق ملبورن مع طالبي اللجوء.
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وقال ديوكوفيتش المعروف بمراقبته الدقيقة لنظامه الغذائي "أدركت أنهم أطعموني في ذلك الفندق في ملبورن طعاما سممني".
وأضاف "اكتشفت بعض الأمور عندما عدت إلى صربيا. لم أخبر أحدا بهذا علانية، لكن اكتشفت وجود مستويات مرتفعة جدا من المعادن الثقيلة. كان لدي رصاص، مستويات مرتفعة جدا من الرصاص والزئبق".
وقالت المجلة إن وزارة الداخلية الأسترالية رفضت التعليق على الأمر لأسباب متعلقة بالخصوصية.
وكان ديوكوفيتش قد أبلغ صحيفة (هيرالد صن) التي تصدر في ملبورن، قبل أيام، أنه لا يزال يعاني من صدمة نفسية مما خاضه في أستراليا قبل 3 سنوات، وأنه يشعر بالتوتر لدى وصوله إلى مطار المدينة.
ويستهل اللاعب البالغ عمره 37 عاما مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة الأسبوع المقبل، أملا في تعزيز رقمه القياسي باللقب الـ25 في البطولات الأربع الكبرى. (الجزيرة)
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