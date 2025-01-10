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رياضة
أشعل الأجواء.. مكغريغور يتحدى لوغان بول في نزال النصف مليار دولار
Lebanon 24
10-01-2025
|
02:30
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أثار بطل فنون القتال المختلطة الأيرلندي كونور مكغريغور أجواء النزال المحتمل مع الأميركي لوغان بول، والذي من المتوقع أن تستضيفه الهند هذا الشهر.
وفي خضم المفاوضات لإقامة النزال، نشر مكغريغور عبر حسابه على منصة "إكس" رسالة تحدي لبول، حيث أرفق صورة للأخير مع علم الهند وعلّق قائلاً: "250 مليون دولار أميركي، أنا قادم".
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ورغم حذف التغريدة لاحقًا، وصفت صحيفة "ذا صن" البريطانية التصريح بأنه تهديد صريح من مكغريغور، مما زاد من حماسة الجماهير وترقبهم لهذا النزال المثير.
وأضافت الصحيفة: "كشف مكغريغور أنه قَبِل نزال ملاكمة ضد بول"، في إشارة إلى قرب إقامة المواجهة أكثر من أي وقت مضى.
يأتي ذلك بعد أيام من انتشار مقطع فيديو ظهر فيه لوغان بول (29 عاما) وهو يتدرب استعدادا لهذا النزال.
وحسب الصحيفة ذاتها فقد بدأت الشهر الماضي مفاوضات أولية من أجل إقامة نزال بين بول ومكغريغور، سيُقام على ملعب "وانكهيدي" الخاص بالكريكيت والواقع في مدينة مومباي الهندية.
واقترح الملياردير الهندي أنانت أمباني فكرة هذا النزال ضمن حملة "زيارة الهند" (visit India) التي تهدف للترويج للسياحة في بلاده.
ومقابل هذا النزال سيحصل مكغريغور وبول على 400 مليون جنيه إسترليني (500 مليون دولار) ستُوزع بالتساوي بين الرجلين.
ولم يتم التواصل مع بطولة القتال النهائي "يو إف سي" (UFC) والمصارعة العالمية "دبلو دبلو إي" (WWE) اللتين يرتبط معهما بول ومكعريغور بعقود، من أجل إقامة هذا النزال.
ولم يخض بول أي نزال منذ فوزه على مواطنه ديلون دانيس في تشرين الأول الماضي، أما مكغريغور فلم يشارك في أي فعالية منذ أن كسرت ساقه اليسرى في مباراته الثالثة ضد الأميركي داستن بوارييه في تموز عام 2021. (الجزيرة)
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