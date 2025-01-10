مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقد ديالو

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أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم الخميس تمديد عقد لاعبه أماد ديالو حتّى عام 2030.وكشف فريق "الشياطين الحمر" عن النبأ عبر بيان نشره على موقعه الإلكتروني.وكان ديالو قد انضمّ إلى صفوف "يونايتد" في شهر يناير من عام 2021.وخاض المهاجم الشاب (22 عاماً) 28 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الحالي مسجّلاً 6 أهداف.كما تقمّص ديالو ألوان منتخب كوت ديفوار في ست مناسبات مسجّلاً هدفاً واحداً. (بي إن سبورتس)