Advertisement

رياضة

مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقد ديالو

Lebanon 24
10-01-2025 | 04:16
A-
A+
Doc-P-1304068-638721046051227623.png
Doc-P-1304068-638721046051227623.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نادي مانشستر يونايتد اليوم الخميس تمديد عقد لاعبه أماد ديالو حتّى عام 2030.
وكشف فريق "الشياطين الحمر" عن النبأ عبر بيان نشره على موقعه الإلكتروني.

وكان ديالو قد انضمّ إلى صفوف "يونايتد" في شهر يناير من عام 2021.  
Advertisement

وخاض المهاجم الشاب (22 عاماً) 28 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الحالي مسجّلاً 6 أهداف.

كما تقمّص ديالو ألوان منتخب كوت ديفوار في ست مناسبات مسجّلاً هدفاً واحداً. (بي إن سبورتس)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:56 | 2025-01-10
02:30 | 2025-01-10
02:00 | 2025-01-10
01:30 | 2025-01-10
01:00 | 2025-01-10
00:43 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24