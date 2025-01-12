طفلة تتجاهل صلاح وتضعه في موقف محرج

تعرض النجم المصري محمد صلاح لموقف محرج، خلال مباراة ليفربول ضد توتنهام يوم الأربعاء، ضمن ذهاب منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، والتي خسرها فريقه بنتيجة 1-0.



وأثناء مصافحة لاعبي الفريقين قبل بداية المباراة، قامت طفلة بتجاهل صلاح بعدما لوحت بيدها للسلام قبل أن تتراجع وتشير للنجم المصري مازحة لعدم تحيته.



ولم يغضب صلاح من رد فعل الطفلة إذ استقبله بابتسامة قبل انطلاق المباراة.

ونال صلاح انتقادات لاذعة من الجماهير بسبب أدائه في تلك المباراة، إذ لمس الكرة 32 مرة في 90 دقيقة ولم يسدد أي كرة على المرمى.



وزادت التكهنات مؤخراً بشأن مستقبل صلاح، إذ ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، إذ أعلن النجم المصري سابقاً أنه لم يتوصل لاتفاق على التجديد حتى الآن.



ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم، إذ سجل 18 هدفاً وصنع 13 في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ليساهم في تصدر فريقه الترتيب برصيد 46 نقطة.