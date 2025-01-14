Advertisement

رياضة

تزكية في اتحاد الترياتلون

Lebanon 24
14-01-2025 | 05:47
A-
A+
Doc-P-1305902-638724562975462702.png
Doc-P-1305902-638724562975462702.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتُخبت بالتزكية لجنة ادارية جديدة للاتحاد اللبناني للترياتلون برئاسة المهندس وسيم اسماعيل، خلال الجمعية العمومية الانتخابية التي جرت في فندق"غولدن توليب"(الحمرا) بحضور ستة اندية من اصل تسعة يحق لها التصويت.
Advertisement

والقى رئيس الاتحاد المهندس اسماعيل كلمة تحدث فيها عن تطوّر رياضة الترياتلون في السنوات الأخيرة بفضل التعاون بين الاتحاد والأندية واهالي اللاعبين واللاعبات ورجال الصحافة والاعلام، مشددا على رعاية اللاعبين الناشئين والناشئات الذين يبرزون بشكل كبير في المحافل الخارجية. وتحدث عن دور لبنان الفاعل ضمن المنطقة العربية في رياضة الترياتلون على صعيد الاناث والذكور والنتائج المميزة المحققة.

ثم تلا الامين العام للاتحاد الدكتور أحمد خليفة البيانين الاداري والمالي وجرى التصديق عليهما بالاجماع. كما عرض روزنامة نشاطات عام 2025 وجرى اقرارها بالاجماع ايضا. 

ثم انعقدت الجمعية العمومية الانتخابية وحضر مندوبا وزارة الشباب والرياضة المحامي ابراهيم الشويري وجوانا الرمّال ومندوبو ستة اندية من اصل تسعة اندية يحق لها التصويت. وترأس الجلسة أكبر مندوبي الأندية سناً من غير المرشحين صلاح الفرّان الذي اعلن عن وجود سبعة مرشحين مستوفين الشروط القانونية لملء المقاعد السبعة ضمن اللجنة الادارية للاتحاد واعلن عن فوزهم بالتزكية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:42 | 2025-01-14
07:30 | 2025-01-14
04:26 | 2025-01-14
02:30 | 2025-01-14
00:04 | 2025-01-14
23:00 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24