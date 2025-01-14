تزكية في اتحاد الترياتلون

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انتُخبت بالتزكية لجنة ادارية جديدة للاتحاد اللبناني للترياتلون برئاسة المهندس وسيم اسماعيل، خلال الجمعية العمومية الانتخابية التي جرت في فندق"غولدن توليب"(الحمرا) بحضور ستة اندية من اصل تسعة يحق لها التصويت.والقى رئيس الاتحاد المهندس اسماعيل كلمة تحدث فيها عن تطوّر رياضة الترياتلون في السنوات الأخيرة بفضل التعاون بين الاتحاد والأندية واهالي اللاعبين واللاعبات ورجال الصحافة والاعلام، مشددا على رعاية اللاعبين الناشئين والناشئات الذين يبرزون بشكل كبير في المحافل الخارجية. وتحدث عن دور لبنان الفاعل ضمن المنطقة العربية في رياضة الترياتلون على صعيد الاناث والذكور والنتائج المميزة المحققة.ثم تلا الامين العام للاتحاد الدكتور أحمد خليفة البيانين الاداري والمالي وجرى التصديق عليهما بالاجماع. كما عرض روزنامة نشاطات عام 2025 وجرى اقرارها بالاجماع ايضا.ثم انعقدت الجمعية العمومية الانتخابية وحضر مندوبا وزارة الشباب والرياضة المحامي ابراهيم الشويري وجوانا الرمّال ومندوبو ستة اندية من اصل تسعة اندية يحق لها التصويت. وترأس الجلسة أكبر مندوبي الأندية سناً من غير المرشحين صلاح الفرّان الذي اعلن عن وجود سبعة مرشحين مستوفين الشروط القانونية لملء المقاعد السبعة ضمن اللجنة الادارية للاتحاد واعلن عن فوزهم بالتزكية.