Advertisement

رياضة

عمرها 28 سنة... أحد أبرز مدربي كرّة القدم يخون زوجته مع لبنانيّة

Lebanon 24
14-01-2025 | 08:42
A-
A+
Doc-P-1305970-638724665149407691.jpg
Doc-P-1305970-638724665149407691.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواجه الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، اتهامات بإقامة علاقة سرية مع امرأة غامضة، ربما تسببت في انفصاله عن زوجته كريستينا سيرا بعد علاقة دامت 30 عاما.
 
وذكرت صحيفة "إل بيريوديكو" أن غوارديولا وزوجته أنهيا علاقتهما العاطفية في كانون الأول 2024، بعد 20 عاما من الخطوبة و10 سنوات من الزواج، وقد تم إبلاغ محيطهما المقرب فقط بهذا الانفصال.
Advertisement

وأفادت شبكة "gsm" بأن بيب غوارديولا قد بدأ علاقة غرامية مزعومة مع امرأة غامضة، والتي اعتقد الكثيرون أنها تعمل مع النادي، ولكنها في الواقع ليست لها أي علاقة به.

وبدأت العلاقة المزعومة وفقا للتقارير، أواخر عام 2021، وكما هو معروف، كان المدرب الإسباني وزوجته كريستينا يعيشان منفصلين منذ خمس سنوات، بعدما عادت الأخيرة إلى برشلونة لإدارة أعمالها التجارية المربحة، ومع ذلك، كانت تقوم بزيارات إلى لندن لرؤية زوجها.
 
ويزعم أن بيب غوارديولا، البالغ من العمر 53 عاما، خلال غياب زوجته، بدأ علاقة سرية مع امرأة تبلغ من العمر 28 عاما، وذات أصول لبنانية.

وتقول المصادر إن الثنائي قضيا وقتا معا خلال صيف 2022، عندما كان غوارديولا يقضي إجازته في منتجع "بولا غولف" في مايوركا، وحتى أن المرأة شاركت صورا عبر تطبيق "إنستغرام" تؤكد ذلك.

كما تم رصدها وهي ترتدي معاطف تحمل الأحرف الأولى "PG" خلال المباريات، ما يؤكد أن ملابسها هي من كشفت الخيانة.

وكانت السيدة المشار إليها تقيم في لندن قبل أن تنتقل إلى مانشستر بناء على طلب المدرب (بشكل سري للغاية).

كما حضرت السيدة المزعومة، عدة مباريات للنادي في ملعب "الاتحاد" الخاص بنادي مانشستر سيتي، وجلست في مقاعد كبار الشخصيات حيث كانت تجلس زوجات اللاعبين، مما جعل الكثيرين يعتقدون أنها من طاقم النادي.

ووفقا لمصادر الشبكة، كانت بعض زوجات لاعبي مانشستر سيتي على علم بالموضوع.

وتشير التقارير إلى أن كريستينا اكتشفت الموضوع من خلال الشائعات المنتشرة، لكنها اعتقدت في البداية أنه أمر غير جدي.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قرارها بالانفصال مرتبطا بخيانته المزعومة التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات. (روسيا اليوم)

رياضة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:00 | 2025-01-14
07:30 | 2025-01-14
05:47 | 2025-01-14
04:26 | 2025-01-14
02:30 | 2025-01-14
00:04 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24