Advertisement

رياضة

كلاسيكو العودة بين برشلونة وريال مدريد.. أين سيقام؟

Lebanon 24
14-01-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1306050-638724789484621123.jpg
Doc-P-1306050-638724789484621123.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعتزم نادي برشلونة تمديد عقده مع شركة (BSM) التابعة لمجلس المدينة لاستخدام ملعب لويس كومبانيس (مونتجويك) حتى 30 نيسان المقبل، وذلك لاستكمال مباريات الفريق الأول هناك أثناء أعمال تجديد ملعب كامب نو.
Advertisement
 
 
النادي كان قد أعلن أن الأعمال ستنتهي في كانون الاول 2024، مع غرامة يومية في حال تأخير التسليم. إذا تم التمديد، سيواصل الفريق اللعب في ملعب سعة 60 ألف متفرج رغم تراجع الحضور الجماهيري بسبب المسافة بين المدرجات والمستطيل الأخضر. كما يأمل النادي في استلام "كامب نو" بحلول آذار 2025، استعدادًا للكلاسيكو والمباريات الكبرى في دوري الأبطال. (winwin)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2025-01-14
10:00 | 2025-01-14
08:42 | 2025-01-14
07:30 | 2025-01-14
05:47 | 2025-01-14
04:26 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24