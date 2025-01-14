كلاسيكو العودة بين برشلونة وريال مدريد.. أين سيقام؟

يعتزم نادي برشلونة تمديد عقده مع شركة (BSM) التابعة لمجلس المدينة لاستخدام ملعب لويس كومبانيس (مونتجويك) حتى 30 نيسان المقبل، وذلك لاستكمال مباريات الفريق الأول هناك أثناء أعمال تجديد ملعب كامب نو.

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النادي كان قد أعلن أن الأعمال ستنتهي في كانون الاول 2024، مع غرامة يومية في حال تأخير التسليم. إذا تم التمديد، سيواصل الفريق اللعب في ملعب سعة 60 ألف متفرج رغم تراجع الحضور الجماهيري بسبب المسافة بين المدرجات والمستطيل الأخضر. كما يأمل النادي في استلام "كامب نو" بحلول آذار 2025، استعدادًا للكلاسيكو والمباريات الكبرى في دوري الأبطال. (winwin)