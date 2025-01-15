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رياضة

باير ليفركوزن يواصل انتصاراته المتتالية في الدوري الألماني

Lebanon 24
15-01-2025 | 12:45
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واصل فريق باير ليفركوزن سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري الألماني، بعدما تغلب على ضيفه ماينز بهدف دون رد، الثلاثاء، على ملعب "باي أرينا" ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة للمسابقة.
ويدين أصحاب الارض بالفضل في فوزهم الصعب للإسباني أليخاندرو جريمالدو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث ويواصل ملاحقته لبايرن ميونخ على الصدارة.
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بتلك النتيجة رفع ليفركوزن رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق مع بايرن ميونخ المتصدر إلى نقطة واحدة مؤقتا، بينما تجمد رصيد ماينز عند 28 نقطة في المركز الخامس.
وفي مباريات أخرى، قاد المصري عمر مرموش فريق آينتراخت فرانكفورت لتحقيق فوز كبير على ضيفه فرايبورغ بأربعة أهداف لهدف.
افتتح فرايبورغ التسجيل في الدقيقة 37، وتعادل روبين كوخ في الدقيقة 43 لفرانكفورت بعد تمريرة من مرموش، قبل أن يعود الأخير ويسجل بنفسه هدف التقدم في الدقيقة 65.
وسجل هوجو إيكتيكي الهدف الثالث لآينتراخت في الدقيقة 71، وعاد مرموش ليواصل تألقه ويصنع الهدف الرابع للاعب نامدي كولينز في الدقيقة 81.
بهذا الفوز يرفع فرانكفورت رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، بينما تراجع فريق فرايبورغ إلى المركز السابع ، برصيد 25 نقطة.
كما حقق فولفسبورغ فوزا كبيرا بخماسية مقابل هدف أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ. (الاناضول)
 
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