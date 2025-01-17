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رياضة

صحيفة: ميسي قد يعود إلى برشلونة

Lebanon 24
17-01-2025 | 15:00
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كشفت صحيفة "إل ناسيونال" مفاجأة مدوية بحديثها عن إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة الإسباني.
وذكرت الصحيفة الكتالونية أن "التجديد مع (فريقه الحالي) إنتر ميامي هو المفتاح الذي يجعل ميسي أقرب إلى برشلونة".
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وأوضحت ذلك بالقول: "من الواضح أن النجم الأرجنتيني، وهو في الـ37 من عمره لا يزال لديه ما يقدمه في عالم كرة القدم. ومع وجود عقد مع النادي الأميركي حتى نهاية العام الحالي، عليه الآن إعادة النظر في مستقبله".
وأضافت: "بالنسبة للفريق الأميركي، فإن التجديد سيتم عاجلا وليس آجلا. يريد إنتر ميامي تجديد عقد ميسي حتى ديسمبر 2026، أي بعقد لموسم آخر، وهو أمر قد يدفع الأرجنتيني إلى الاعتزال مع انتهاء الموسم الأميركي، لكنه سيكون أيضا طريقة مثالية للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، مع العلم أن الأرجنتيني سيكون الاسم الكبير على الملصق. وهذا التجديد يعني أيضا فتح الطريق لعودة محتملة إلى برشلونة".
كيف ذلك؟.. "إل ناسيونال" فسّرت ذلك قائلة: "يجب الأخذ في الاعتبار أنه إذا انتهى ميسي بقبول التجديد مع إنتر ميامي، وتوقيع عقده الثاني مع فريق فلوريدا، فإن ذلك سيوفر له ميزة إضافية. وبهذه الطريقة، سيتم تفعيل البند الموجود في أندية الدوري الأميركي لكرة القدم تلقائيا بحيث يمكن إعارة أي لاعب كرة قدم يلعب موسمين في الولايات المتحدة إلى نادٍ آخر خلال الأشهر التي لا توجد فيها منافسة".
وتابعت: "المنافسة الأميركية تتوقف بين شهري نوفمبر ومارس، حيث أن الدوري الأميركي يبدأ وينتهي في نفس العام، فيمكن للاعبين خلال هذه الفترة الذهاب إلى نادٍ آخر. ويمكن لإنتر ميامي السماح لميسي بالرحيل خلال هذه الأشهر حتى يتمكن من الوصول إلى حزيران 2026، عندما تبدأ كأس العالم، بكامل لياقته البدنية وبوتيرة تنافسية".
وذكرت: "وهنا سيظهر برشلونة، (كفريق محتمل يعود إليه ميسي). في الماضي، عاد لاعبون مثل تييري هنري وزلاتان إبراهيموفيتش إلى الأندية التي لعبوا فيها في الماضي، مثل أرسنال وميلان على التوالي". (سكاي نيوز)
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