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رياضة

أوساسونا يطيح بحامل اللقب أتلتيك بلباو من كأس إسبانيا

Lebanon 24
17-01-2025 | 23:00
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ودع فريق أتلتيك بلباو، حامل اللقب، منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا بخسارته أمام مضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف لهدفين، الخميس، على ملعب "سان ماميس" في ثمن نهائي للبطولة.
أنهى أوساسونا الشوط الأول متقدما بهدفين لواحد، حيث تقدم الضيوف بهدفين في غضون 3 دقائق عبر إيمار أوروز هورتي، والكرواتي أنتي بوديمير، من ركلة جزاء في الدقيقتين 41 و44، قبل أن يقلص نيكو ويليامز، الفارق لبلباو في الدقيقة 3+45.
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وفي الشوط الثاني، منح المدافع أوسكار دي ماركوس هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 55، لكن أنتي بوديمير، عاد لهز الشباك مجددا بتسجيل هدف الفوز ليضمن فوزا رائعا لفريق "لوس روخيلوس".
وفي مباراة أخرى، تأهل ريال سوسيداد إلى ربع النهائي بعد فوزه الكبير على ضيفه رايو فاليكانو بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب "ريالي أرينا".
تقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين عن طريق ميكيل أويارزابال وجون أولاساغاستي، في الدقيقتين 21 و1+45 وقلص أوسكار تريخو، الفارق لرايو من ركلة جزاء في الدقيقة 6+45، إلا أن البديل سيرجيو غوميز، حسم النتيجة في الشوط الثاني بتسجل الهدف الثالث لسوسيداد في الدقيقة 79. (الاناضول)
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