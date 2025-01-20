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رياضة
ما هو شرط نيمار للرحيل عن الأهلي السعودي؟
Lebanon 24
20-01-2025
|
02:00
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كشفت تقارير إعلامية أن الهلال السعودي يواجه أزمة حقيقية في التخلص من أحد أبرز نجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ولم يدرج الهلال اسم نيمار في قائمته المحلية واكتفى بقيده في القائمة التي تخوض بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد إصابة طويلة بالرباط الصليبي ومن ثم بالعضلة الخلفية أبعدت اللاعب البرازيلي لمدة عام كامل عن المستطيل الأخضر.
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وكشفت صحيفة "غلوبو" البرازيلية عن موافقة نيمار على رحيله إلى سانتوس البرازيلي فريقه الأسبق ولكنه وضع شرطا واحدا وهو الحصول على مستحقاته المالية المتبقية في عقده مع الهلال التي تبلغ 65 مليون دولار أميركي.
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