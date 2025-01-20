أنشيلوتي يقرر الرحيل عن ريال مدريد

Advertisement

يعتزم المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، التنحي عن منصبه مدربا لريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، حسب تقارير إعلامية إسبانية.ووفقا للصحفي الإسباني إيدو بيدال من محطة راديو "ستاديو نوتشي"، فإنه من المقرر أن يرحل أنشيلوتي عن النادي الملكي مع نهاية الموسم الحالي بغض النظر عما إذا كان الفريق سيحقق المزيد من الألقاب أم لا.ويزعم بيدال أن مستقبل الايطالي قد حدد بالفعل حتى لو كانت إدارة ريال مدريد، بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، تريد منه احترام عقده الذي يستمر حتى صيف عام 2026.وأكد بيدال أن أنشيلوتي لا يفكر في الاعتزال في هذه المرحلة ويريد التدريب في بلد آخر.وكان أنشيلوتي عاد إلى تدريب ريال مدريد لفترة ثانية في عام 2021 بعد أن سبق له الإشراف على "لوس بلانكوس" بين عامي 2013 و2015.وفي ولايته الثانية، قاد المدرب الإيطالي، النادي الملكي للفوز بلقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، وكأس الملك، وكأسين للسوبر الأوروبي، وكأسين للسوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، وكأس إنتركونتيننتال.كما أصبح المدرب البالغ من العمر 65 عاما، المدير الفني الأكثر تتويجا في تاريخ ريال مدريد مع أكبر عدد من الألقاب التي فاز بها.هذا الموسم، يتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بعد 20 مرحلة لكنه مني بخسارتين قاسيتين أمام غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 0-4 في الليغا، و2-5 في نهائي كأس السوبر الإسباني.كما يعاني ريال مدريد هذا الموسم في مسابقته المفضلة دوري أبطال أوروبا، إذ فاز بثلاث مباريات فقط من أصل ست خاضها في دور المجموعات حتى الآن.